社工陳虹秀面臨除牌五年 孫玉菡：社工註冊局嚴謹公正處理
撰文：馮子健
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廚師、收銀員等26個工種獲准輸入外勞近兩年，不時有工會反映影響本地勞工就業。勞工及福利局局長孫玉菡今日（26日）表示，任何行業計劃、優化補充勞工計劃都有前設，就是保障本地工人就業，勞工處會把關，譬如有公司本地招聘後指工人辭職，勞工處都會致電僱主詢問原因。
他表示今年會檢討輸入外勞計劃，檢討工作進行中，會仔細聆聽勞工界、工商界的聲音，政府會秉持保障本地工人優先就業的基本原則，希望掌握細節，以作應對和改善。
另外，去年《施政報告》提出更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才。勞工及福利局更新「人才清單」新增9項專業，包括會計業、「伊斯蘭金融」、飛機維修工程師等。孫玉菡預告下周一（28日）會向立法會人力事務委員會報告及聽取意見。
對新一批高才通續簽有信心
本年中將會有一批兩年前申請的高才簽證到期，早前有意見質疑計劃成效，包括前特首梁振英質疑部份人取得簽證後未有來港，或借人才名義只為子女升學或出入方便。孫玉菡表示知道大家關注高才通續簽，但希望獲取更多資料，有穩定、客觀的數據庫再分享，他對即將續簽的高才有信心。
社工陳虹秀面臨除牌5年 孫玉菡：註冊局嚴謹公正處理
就社工陳虹秀暴動罪成判監3年9個月，社工註冊局初步傾向把她除牌5年。孫玉菡稱，相關事宜屬社工註冊局法定範疇，相信註冊局根據法律賦予的權力，會嚴謹、公正處理。
社工註冊局主席許宗盛早前表示，陳虹秀所犯的暴動罪是嚴重罪行，法例規定違反國安法附表三以下條例人士不得再領社工牌照，但陳虹秀犯罪時間在國安法立法前，所犯罪行雖嚴重，但不代表她往後沒有資格再做社工。他又說註冊局已批准8個有刑事案底的續牌及牌照重新申請個案，未來若陳虹秀重新申請牌照，一定會依照同樣標準處理。
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