行人過路發聲裝置增摸讀地圖等　料2027年底全更換便利視障人士

運輸署今日（20日）表示，今年4月開始陸續更新電子行人過路發聲裝置，預計2027年底前更換全港約2000個路口共約13000套發聲裝置。新裝置共增設5個新功能，如設有摸讀地圖，增設非接觸式行人過路按鍵感應器等。



運輸署總工程師郭家駿指按照合約，更換成本約9800萬元，但新裝置故障率較低，可減少維修成本。視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德認為新裝置屬世界級，而且新舊功能合計有7種，令視障人士過馬路時更安全。



新電子行人過路發聲裝置分為兩款，藍色為附設按鍵發聲裝置，灰色則不設按鍵發聲。 （吳美松攝）

新電子行人過路發聲裝置分為兩款，藍色為附設按鍵發聲裝置，灰色則不設按鍵發聲。 （吳美松攝）

運輸署今日（20日）表示，預計2027年底前更換全港約2000個路口共約13000套電子行人過路發聲裝置。（吳美松攝）

電子行人過路發聲裝置的作用是給視障人士提示行人燈號狀態，郭家駿表示，原有發聲裝置大部分已運作超過20年，超過正常使用年限，因此在2021年至2023年已進行更換先導計劃，並在20個路口測試，及邀請視障人士參與會議及測試。

增5項功能包括發光組件 弱視人士更易找過路處

新一代發聲裝置除保留現有功能外，同時增設5項新功能，包括：

1. ﻿﻿﻿新發聲裝置上端設有發光組件，讓弱視人士更容易找到行人過路處的位置；



2. ﻿﻿﻿旁邊設有摸讀地圖，為視障人士提供過路處的布局資訊；



3. ﻿﻿﻿加入語音位置提示，當按動底部的啟動按鍵後，裝置會以粵語、普通話和英語讀出過路處附近的街道名稱，讓使用者掌握身處的位置；



4. ﻿﻿﻿增設非接觸式行人過路按鍵感應器，減少使用者在衛生方面的顧慮；及



5. ﻿﻿﻿設有新的夜間操作模式，在夜間沒有視障人士需要過馬路時，發聲裝置的運作聲量水平會較現時低，減少對附近居民的影響。當視障人士需要過馬路時，可利用新增設的專用無線裝置或運輸署「香港出行易」手機應用程式的遙控功能，短暫提高發聲裝置的聲量，讓他們安全過馬路。署方會在今年第三季經視障人士團體一次過免費派發約15 000件專用無線裝置讓視障人士使用，以落實此新功能。



直至今年4月，署方已在27個過路處換新裝置，該些過路處在深水埗及油尖旺一帶。未來署方會優先在視障人士中心，或鄰近學校的過路處換上新裝置，其次是現有裝置故障率高的地點。

郭家駿指，按照合約，更換成本約9800萬，但新裝置故障率較低，可減少維修成本。而向視障人士派發的專用無線裝置，成本每個為400元，但首次會免費向15000位視障人士派發；若視障人士有需要更換時，需自費向供應商購買。署方將透過香港盲人輔導會派發專用無線裝置，以及6個視障機構。

視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德認為新裝置屬世界級。（吳美松攝）

視障人士讚賞新裝置 稱全球最多功能

李啟德是後天全失明人士，他認為運輸署今日公布更換新裝置，令他感到很開心，因為他們一直有與署方溝通及開會，中間受到疫情影響而令計劃延遲，現時終於可以見到新裝置誕生。

李啟德說，視障人士要融入社區，無障礙設施是必須的。他又稱讚署方的新裝置是世界級，功能新舊有7種，在全球是最多功能的。

視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德示範如何使用新裝置過路。（吳美松攝）

視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德示範如何使用新裝置過路。（吳美松攝）

視障人士夜間過路 可遙控短暫提高發聲裝置聲量

他續說，新裝置的日夜間模式是最重要改變，能照顧對視障人士需要，因為現有的裝置在夜間會減低音量，聲音不足令視障人士過路有困難。

而且，現時的裝置到晚間時候便會由80分貝左右，降至60分貝，視障人士較難聽到，但新裝置容許視障人士使用專用無線裝置或運輸署「香港出行易」手機應用程式的遙控功能，短暫提高發聲裝置的聲量至75分貝左右，更便利視障人士過路。

而新裝置發出的聲音較集中，令視障人士可更清楚找到發聲點，容易行直線。而且新裝置聲頻較低，可減少對民居影響。