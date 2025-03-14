殺校｜教育局要求小學減超額教師人數　4月底前上報超額教師名單

教育局今日（14日）向全港小學發通告，要求學校採取各項措施減少25/26新學年超額教師人數，並需於4月30日前向教育局上報超額教師名單。



教育局：學童人口呈現結構性下降 平穩有序減少過多的學位供應

教育局於通告指出，「面對學童人口呈現結構性下降，教育局必須從長遠及大局規劃教育的未來發展，因時制宜，按實際情況，平穩有序減少過多的學位供應，以利教育生態健康發展，並把握契機，善用資源，聚焦提升教育質素」，相信在各辦學團體及學校的全力支 持和通力合作下，可解決超額教師情況。

學校需先自行吸納超額教師 辦團須先自行調配教師

通告要求學校盡量吸納超額教師，包括原校調配和吸納超額教師，例如聘用原校超額師填埔空缺或臨時教席，容許教師共享教席、放取無薪假期。至於營運多間學校的辦學團體，教育局要求辦團先自行調配轄下學校的超額教師 ，以填補其屬校的教席空缺。

學校需於4月30日前向教育局上報超額教師名單，上報名單只限於學校在2024/25學年核 准教職人員編制內聘用的常額教師。同時學校須於4月30日前向超額教師簽發「超額教師推薦信」，以及派發教育局「資助小學教師個人資料表」，讓超額教師自行向個別學校申請教職。

教育局同時推出多項措施協助超額教師，包括要求小學填補教席時優先考慮聘用超額教師、協助教師申請教席和保留公積金帳戶。