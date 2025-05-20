文化博物館辦香港幽默漫畫展 展出馬榮成李志清等大師手稿
撰文：蕭通
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香港文化博物館周三（21日）起推出「漫眾同樂—幽默港漫格格趣」展覽，透過香港幽默漫畫有關的手稿、漫畫書、主題產品、藝術裝置及多媒體項目等，向觀眾呈現本地漫畫家的靈感泉源及藝術特色，重溫1950年代至今陪伴讀者成長的重要幽默漫畫作品。
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可與老夫子、牛仔等漫畫人物合照
展覽由康文署及香港動漫畫聯會主辦、文創產業發展處贊助，展期至明年3月9日，免費入場。展廳及館內各處設有不少「打卡位」，市民可與11組不同年代的幽默漫畫人物，包括老夫子、牛仔、壽星仔、哨牙珍、Q小子、老少女、癲噹、丁丁企鵝、大麻成、IT男與藝術女，以及大大與小妹合照，並透過數碼似顏繪、漫畫哈哈鏡、漫畫照相館等精心設計的互動展品，體驗幽默漫畫的世界。
不容錯過的精選展品還有不同年代漫畫家的珍貴手稿、漫畫書和主題產品，當中有漫畫大師馬榮成、李志清、祁文傑等的珍貴幽默漫畫手稿，部份更是首次展出。
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設悅讀區及工作坊等節目
場內亦設有「漫眾同閱」悅讀區，精選香港公共圖書館的漫畫館藏，讓觀眾重溫閱讀漫畫的樂趣。展覽期間，館方亦將舉行一系列免費特備節目，包括講座、電影放映、似顏繪示範及工作坊等。
香港動漫畫聯會會長黃玉郎指，今次展覽是香港漫畫流行文化傳承的見證，希望透過展覽，將香港獨特的幽默感繼續傳揚及發揚光大，讓更多人感受到港漫的魅力。
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