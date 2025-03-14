港鐵香港站即日起展出經典漫畫《牛仔》手稿及畫作　40年來首曝光

70年代膾炙人口的漫畫《牛仔》，近日重現於港鐵香港站的「港鐵藝術舞台」。由今日起一連十日（14至23日），現場將展出已故原創者王司馬所珍藏的手稿與經典畫作，為40年來首度展出，作品皆由王司馬的後人借出。



經典漫畫《牛仔》是不少成長於七、八十年代的港人童年回憶，王司馬透過四格漫畫描繪主角「牛仔」與家人的生活百態，成為報章連載漫畫的經典。港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐表示，盼透過展覽中具啟發性的故事，串連今昔社會面貌，喚起港人成長路上溫暖窩心的時刻。

港鐵表示，除了王司馬的手稿與經典畫作，展覽亦設有由著名藝術家利志達設計的鐵路車廂場景大型海報，並特設1.3米高的「牛仔」雕塑，讓乘客與港漫愛好者近距離打卡留念。展覽現場亦會播放全新創作的《牛仔》動畫及藝術家訪問，分享他們有關「牛仔」的難忘回憶及故事。

港鐵指，超過20位本地演藝人和藝術家，創作了不同「牛仔」造型的搪膠公仔及畫作，以獨特風格重新演繹經典漫畫，延續屬於大眾的集體回憶。展覽亦同時展出「全港公開牛仔四格漫畫創作比賽」的得獎作品，推廣及鼓勵香港漫畫創作。

此外，共10個港鐵車站將展示大型《牛仔》四格漫畫壁畫，並融入鐵路元素及鄰近地標，展出車站包括香港站、中環站、銅鑼灣站、太子站、油塘站、坑口站、南昌站、北角站、何文田站、荃灣西站。

《牛仔》原作者王司馬，被譽為香港故事式漫畫的開山始祖，與同期創作《老夫子》的王澤及《十三點》的李惠珍齊名。