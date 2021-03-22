禁蒙面法｜政府終極勝訴求取回訟費被拒　終院：案件涉公眾利益

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-22 14:40

政府在2019年10月因反修例運動引發多月的衝突，特首林鄭月娥首次引用《緊急法》，定立《禁蒙面法》。有泛民人士質疑其做法的合憲性，提出司法覆核，發展出連串的上訴聆訊，終審法院最終裁定政府勝訴。惟政府要求終院下令泛民人士支付訟費，今(22日)遭終審法院拒絕。法官在判辭解釋，這宗案件明顯涉及公眾利益和廣泛及重大爭議，且各申請人並沒有任何個人得益，認為不適合設下任何訟費命令。

政府去年獲判終極勝訴

《禁蒙面法》於2019年10月5日生效，以郭榮鏗為首的24名時任泛民立法會，及前立法會議員梁國雄等人，即先後入稟要求司法覆核，結果泛民人士在原訟庭被裁定大部份勝訴。政府敗訴後提出上訴，上訴庭裁定政府大部份得直。泛民人士最終提出終院上訴，終院去年12月裁定政府勝訴。

眾申請人基於公眾利益而提出覆核

政府早前要求終院下訟費令，要求取回堂費，但泛民人士卻認為終院不應作任何訟費命令，不要就過去法庭所下的訟費令作任何改動。終院今下判辭拒絕政府的申請，認為有足夠理由相信，眾申請人是基於公眾利益而提出是次申請。

案涉基本法生效後首次行使緊急權力

終院指出， 這案是《基本法》生效以來，首次出現情況需行使緊急權力，事件帶到法庭以作詮釋，這明顯涉及公眾利益，且各申請人在訴訟上並無任何私人利益，他們提出的爭議也非無任何勝算，故認為這案不作任何訟費決定是正確做法。

案件編號：FACV 6,7,8,9/2020

禁蒙面法定立的經過及引發的爭議。(詳看下圖)