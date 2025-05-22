中大研港產機械人輔助切除膀胱腫瘤屬全球首例　切割更精準減復發

中大醫學院與工程學院機械與自動化工程學系，去年12月利用香港研發的全柔性雙臂内鏡手術機械人系統，完成全球首宗機械人輔助「膀胱腫瘤整塊切除術」，至今已完成8宗手術，病人一至兩天已可以出院。初步研究數據顯示，腫瘤切割面更精準，比傳統手術儀器更容易完成腫瘤整塊切除，也可減少膀胱壁穿破，提高手術的安全性。



中大醫學院與工程學院機械與自動化工程學系，去年12月利用香港研發的全柔性雙臂内鏡手術機械人系統，完成全球首宗機械人輔助「膀胱腫瘤整塊切除術」。

去年12月完成全球首宗機械人輔助切除個案

膀胱癌是泌尿系統常見的其中一種惡性腫瘤，亦是全球十大常見癌症之一。中大醫學院去年證實，「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」比傳統手術更顯著減低膀胱癌患者的復發機會。惟傳統手術存在穿孔及出血風險，故對外科醫生的專業水平要求較高。

中大醫學院與工程學院機械與自動化工程學系，去年12月完成全球首宗機械人輔助「膀胱腫瘤整塊切除術」。兩隻柔軟而細小的機械臂，直徑2.8至3.5毫米，配合醫學用的內窺鏡系統，醫生操作手術時可利用筆狀操作桿，遙距控制內鏡機械臂，進行腫瘤切除；整個手術長約10多分鐘。

團隊表示，至今已完成8宗手術，首6宗均沒有顯著併發症，病人一至兩天已可以出院。初步研究數據顯示，腫瘤切割面更精準，比傳統手術儀器更容易完成腫瘤整塊切除，也可減少膀胱壁穿破，提高手術的安全性。

中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒稱，以往醫生需完成30至50宗傳統手術訓練，才能熟練手術；現在機械人內窺鏡輔助下，年輕醫生可更易掌握手術。（資料圖片）

中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒稱，以往醫生需完成30至50宗傳統手術訓練，才能熟練手術；現在機械人內窺鏡輔助下，年輕醫生可更易掌握手術。團隊表示，期望現階段臨牀研究可完成10宗手術，再進入下階段研究。