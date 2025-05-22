密閉空間守則｜承建商須用科技設備監督　工友2年需參與培訓課程

勞工處修訂的《密閉空間工作的安全與健康工作守則》（《工作守則》）已於2024年11月30日生效，修訂後的《工作守則》要求東主或承建商須採用科技設備，在整段工作期間於密閉空間的出入口拍攝影片，監督相關人員在執行和遵守安全控制措施的情況。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，處方縮短了「溫故知新期」，由過去的三年減至兩年，希望工友更頻密地參與課程，時刻記住密閉空間的風險及安全措施。



勞工處修訂的《密閉空間工作的安全與健康工作守則》已於2024年11月30日生效。（梁鵬威攝）

馮浩賢表示，處方因應經修訂《工作守則》的新要求，已改革密閉空間作業的強制性安全訓練課程內容，並將「溫故知新期」縮短，有關安全證書的有效期同樣由3年减至2年，並延長課程時數，讓從業人員更頻密地重溫安全知識及緊貼法例的新發展。

他又表示，現時許多大型工地和工務工程已實施「安全智慧工地」系統（4S），利用先進的智能安全系統、通訊網絡以及中央管理平台，以提升工地安全，如將密閉空間內進行的連續空氣監測數據傳送到中央管理平台等。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，因應經修訂《工作守則》的新要求，處方已改革密閉空間作業的強制性安全訓練課程內容，並將「溫故知新期」縮短。（梁鵬威攝）

勞工處亦已新批核三套不同款式的認可呼吸器具，包括長管呼吸器具（airline breathing apparatus）及配備可與外界無線通話功能的自給式呼吸器具（self-contained breathing apparatus），業界可因應需要，選擇更合適的呼吸器具。

勞工處亦已新批核三套不同款式的認可呼吸器具，業界可因應需要，選擇更合適的呼吸器具。（梁鵬威攝）

勞工處亦已新批核三套不同款式的認可呼吸器具，業界可因應需要，選擇更合適的呼吸器具。（梁鵬威攝）

勞工處亦已新批核三套不同款式的認可呼吸器具，業界可因應需要，選擇更合適的呼吸器具。（梁鵬威攝）

勞工處亦已新批核三套不同款式的認可呼吸器具，業界可因應需要，選擇更合適的呼吸器具。（梁鵬威攝）

職安局為中小企提供免費安全培訓 資助購買裝備

除了勞工處外，職安局亦推出了「中小型企業密閉空間安全工作資助計劃2.0」，為中小企提供資助以購買安全設備，包括附有加強功能的氣體測試設備型號及動態感應器；設培訓津貼、免費安全培訓，如新增「場地管理人員（密閉空間工作）安全訓練課程」；免費一站式風險評估：由認可安全顧問進行風險評估。該計劃﻿﻿資助總額超過2萬元。

當局另有「職安健星級企業—密閉空間安全認可計劃」，﻿﻿為從事密閉空間工作的企業，提供免費職安健顧問服務、培訓課程及資助購買安全裝備，包括救援式安全帶、三腳架及絞車、認可呼吸器具、復甦器具和吊籃擔架床。當企業在職安健表現達到一定水平，並成功通過職安局認證後，會成為 「密閉空間職安健星級企業」，協助業主/場地管理者識別職安健表現較佳的承辦商。 有關計劃資助總額接近3.5萬元。