今日新聞8分鐘｜巴籍男叫嚚遭撳地︱地盤工中暑亡家屬質疑失救

港鐵將軍澳綫停駛｜港鐵：電力供應受阻 將軍澳綫服務暫停

港鐵今日（22日）下午5時許表示，由於電力供應受阻，將軍澳綫服務暫停。港鐵正安排免費接駁巴士行走將軍澳站至康城站及調景嶺至寶琳站，建議乘客改乘替代路綫或其他交通工具。港鐵工程人員正處理事件。

事故期間，據報有一輛列車從北角月台駛出行駛至鰂魚涌站，中途突然故障停電，列車未能行駛，停車路軌上。《香港01》在北角站可見，用八達通的市民不會扣錢，可從側門離開。有警員及職員在場協助市民，並建議他們乘巴士離開。

旺角鐘錶店主查天眼 揭員工疑監守自盜偷$18萬名錶 後巷遺錶盒

旺角發生盜竊案。今日（21日）下午5時41分，警方接獲通菜街121號一鐘錶舖男負責人報案，指翻查閉路電視片段後，發現今午約3時許，有一名職員疑將舖內一隻價值18萬元的名錶偷走，其後再將手錶扔進後巷。

《香港01》記者今晚返回現場，涉事鐘錶店舖已經關門落閘，後巷地下遺有手錶的包裝盒，未知是否與案件有關；另外有街坊稱，警員曾到後巷調查。

電子牛肉乾｜6.15起實施 警推專屬網及手機程式 一文看6大須知

警方今日（22日）公布，6 月 15 日起，將以電子方式發出交通違例告票，同時推出電子告票的專屬網站和手機應用程式，市民亦可通過轉數快、信用卡、Apple Pay等新的支付方式繳款。警方重申計劃初期以「雙軌並行」作為過渡安排，即同時發出紙本告票和電子告票，協助市民適應。《香港01》整合六大須知，方便市民掌握實施情況。

警方表示，現時有約40萬車主及64萬駕駛執照登記人向運輸署提供電子聯絡方式，分別佔整體約65%和24%。警方呼籲市民主動向運輸署提供，並及早適應電子告票。

威院地盤工疑中暑亡｜送院身體已僵硬 家屬質疑失救 父泣求交代

沙田威爾斯親王醫院重建地盤一名42歲姓張男工人，今午（21日）工作期間懷疑中暑，昏迷送院後不治，警方將案件列作「工業意外」跟進。死者父親接受訪問時表示，兒子送院時身體僵硬雙手「揸住兩個拳頭」，質疑已失救一段時間， 而且兒子工作環境沒有提供足夠食水予工友，更安排落石屎以外的額外工作予本身為石屎工人的他。

據了解，張男生前與妻子及岳母同住。張父形容，兒子生前孝順健康，今早仍然「好地地」。面對愛兒突然離世噩耗，張父老淚縱橫，悲嘆「突然之間冇咗自己個仔，無端端話冇就冇」，促請有關公司及承建商徹查及公開交代。《香港01》正向總承建商中國建築查詢。

有片｜警與食環打擊阻街 巴籍男叫嚚遭撳地 涉未展示身份證被捕

網上近日流傳一段影片，片中一名非華裔男子在油麻地上海街與寧波街交界，被數名便衣男子包圍及查看其物品，其後非華裔男突然情緒激動，被該批便衣男子撳地制服。其間非華裔男一度「爆粗」，並大叫「唔好X掂我個頭！」

據了解，當時警方正聯同食環署人員就阻街問題執法，其間該名23歲巴基斯坦籍男疑叫囂，警員遂上前阻止及要求他提供身份證明文件，惟他未能提供，警員於是將他拘捕。其間男子情緒激動，警員遂將他壓在地上。

精進建築︱發展局拒續牌 6.20除名 涉3宗嚴重地盤事故5人死亡

【精進建築/精進建築有限公司/興聯集團】「精進建築有限公司」（精進建築）承辦的地盤工程，由2020年至今涉發生3宗致命工業意外，造成5人死亡，尤以2022年房協安達臣道資助出售房屋項目地盤塌天秤事故最嚴重，釀成3死6傷。發展局聯同屋宇署今日（22日）下午公布，拒絕向「精進建築」續牌的決定，並會於6月20日將「精進建築」從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。

由今日起計，「精進建築」有約一個月時間處理手上工程的善後工作。其手上6個項目包括公營房屋項目，期望新承辦商於兩個月內入場接手。「精進建築」母公司興聯集團旗下的「精進建築工程有限公司」（精進工程），亦於2023年10月被「釘牌」。

以軍在西岸向歐盟和中國外交官鳴槍示警 多國予以強烈譴責｜有片

綜合外媒5月21日報道，一群來自近二十個國家的外交官在訪問約旦河西岸（West Bank）城市傑寧（Jenin）時，遭到以色列軍隊人員鳴槍示警，要求他們立即離開。從網上流出的影片可見，這群外交官們在聽到槍聲後，迅速跑回他們的車輛。報道指這次衝突中沒有人員傷亡，涉及中國、俄羅斯、英國、法國、和歐盟等多國的外交官。歐盟、意大利、西班牙和德國等國對事件予以強烈譴責，法國外長傳召以色列大使要求解釋。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指必須追究責任。

南非總統訪白宮遭「伏擊」 特朗普播片指控白人種族滅絕｜有片

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）5月21日到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，遭對方就「種族滅絕」問題「伏擊」。據指出，拉馬福薩此行訪美尋求討論貿易和關鍵礦產問題，試圖獲得美國支持，未料特朗普早有準備，當記者提出南非白人問題後，特朗普即場播片及展示新聞文章，稱白人農民在南非遭到「種族滅絕」，促使拉馬福薩即場反駁。

有片｜女乘客株洲西站上錯高鐵 欲擋門衝落車反遭夾住動彈不得

高鐵月台又現乘客「堵門」？5月16日，湖南株洲西站有女乘客因上錯車，在高鐵列車關門一刻，欲用身體擋門強行下車，結果被車門夾住，後由月台工作人員推回車廂。