申訴公署刪公開資料守則欄目　時任專員創欄時稱旨為部門引以為鑑

申訴專員公署以「避免網站上有過多過時資訊」為由，下架網站上大量過往資料，除了調查報告，亦包括列出市民投訴個案的「公開資料守則」個案欄目。翻查資料，該欄目於2016年推出，時任申訴專員劉燕卿曾指，期望幫助公眾明白他們向政府部門或公營機構索取所管有資料的權利，以及讓各部門和機構引以為鑑，避免不合理地拒絕公開資料。



立法會議員張欣宇曾透過該欄目，在被相關部門拒絕後，參考個案成功申請索取資料。他形容公署做法是「倒退」，對於申訴專員陳積志表示「電腦放太多資料一定會變慢」，他形容是匪夷所思，「我都幾想問下，有幾多人曾經投訴個網站慢」，強調不能受該「理由」。



他又強調，公署即使容許市民查閱資料，亦無阻「倒退」的事實，「就算佢話係一日、兩日（處理查閱申請的時間），我都係覺得唔接受嘅」，「本身喺網站上面擺咗出嚟嘅，係好方便下載嘅，點解要加多個步驟，去同佢申請呢？」



申訴專員公署上周以「避免網站上有過多過時資訊」為由，下架網站上大量過往資料。（資料圖片／歐陽德浩攝）

申訴專員5月19日放工時回應《香港01》記者，首度就事件開腔。（資料圖片／賴卓盈攝）

申訴專員公署網站上周移除大量調查政府部門報告及資料，原列出市民投訴個案的「公開資料守則」個案欄目亦不復見。（WayBack Machine截圖）

刊出市民成功投訴保安局、教育局、康文署拒披露資料個案

申訴專員公署網站上周移除大量調查政府部門報告及資料，原列出市民投訴個案的「公開資料守則」個案欄目亦不復見。該欄目曾列出的個案包括保安局拒絕披露就《逃犯條例》修訂接獲的意見書、教育局拒提供全港小學退學人數及退學率、康文署拒絕提供公共圖書館下架及註銷的書籍資料等。

創欄專員劉燕卿：假以時日專欄會成為「公開資料」課題參考資料庫

翻查資料，欄目於2016年4月推出，時任申訴專員劉燕卿曾指，期望幫助公眾明白他們向政府部門或公營機構索取所管有資料的權利，以及讓各部門和機構引以為鑑，避免不合理地拒絕公開資料，或錯誤地引用《守則》條文作為不提供資料的理據，並冀「假以時日，該專欄會成為有關『公開資料』課題的參考資料庫」。

申訴專員公署震驚700萬人

張欣宇認為陳積志的「電腦放太多資料一定會變慢」解釋匪夷所思。（資料圖片／陳葦慈攝）

張欣宇批公署做法「倒退」 曾參考欄目成功向部門索取資料

立法會議員張欣宇早前曾向《香港01》表示，曾向某部門索取資料被拒，之後參考欄目的個案，成功以該個案向相關部門提出索取資料。他形容公署做法是「倒退」，不解公署舊資料有何「不合時宜」及「誤導」之處。

張欣宇又認為陳積志的「電腦放太多資料一定會變慢」解釋匪夷所思，「我都幾想問下，有幾多人曾經投訴個網站慢」，批評陳說法不合理，「講個理由出嚟就當好似做咗個回應」。

公眾可於今日起向公署提出查閱資料申請，公署指一般會在10個工作天內回應，並盡快安排申請人到公署查閱資料。對於陳表示市民「未必一定要咁急用到啲資料」，張欣宇強調並非問題重點，強調開放、便利、透明是大勢所趨，「而家講緊係咪一個更好嘅方法」，而新做法不論是對資訊公開度，抑或是申訴專員形象都是倒退。

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就算佢話係一日、兩日，我都係覺得唔接受嘅，因為本身喺網站上面擺咗出嚟嘅，係好方便下載嘅，點解要加多個步驟，要去申請呢？本身係開放嘅，點解要變成封閉嘅、要審批嘅呢？ 立法會議員張欣宇

張欣宇又指，連日來社會各界都有不同聲音明確表示不認同公署做法，但公署仍一意孤行，「係咪做到今日特首所講，要處理好社會嘅意見呢？」他強調公署的存在是要處理民意，需要直接面對市民，但公署的態度令人失望，冀陳積志切勿輕視今次事件。