8萬觀眾陷染疫危機！巨星開唱台下有麻疹確疹者 被傳染可致死
撰文：聯合新聞網
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拉丁天后Shakira於5月15日在美國紐澤西的大都會人壽體育場舉行「Women No Longer Cry World Tour 」，吸引將近8萬名粉絲共襄盛舉。未料，近日美國衛生單位緊急發布警告，指出當天有一名麻疹確診者在具傳染力期間參與演唱會，導致數萬名觀眾面臨潛在感染風險。
根據「紐約郵報」與「每日郵報」報導，該名感染者於當晚7點半至翌日凌晨1點間出現在場館內，包含入場、觀賞與離場時間。由於麻疹病毒可在空氣中存活兩小時，未曾接種疫苗或未曾感染過者風險極高。麻疹潛伏期可長達21天，因此從5月15日起至6月6日都屬於高風險觀察期。常見初期症狀包括發燒、乾咳、流鼻水、紅眼與皮疹，嚴重時可能引發肺炎、腦炎，甚至死亡。
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紐澤西州衛生局呼籲當日參與演唱會者密切留意身體狀況，若出現相關症狀應儘速聯絡醫生，切勿自行前往急診室，以降低病毒擴散風險。
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