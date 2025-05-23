精進建築釘牌｜蕭倩文：除牌難解決根源問題 招標要提高安全比例
撰文：吳美松
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【精進建築/精進建築有限公司/興聯集團】涉及多宗致命工業意外的精進建築有限公司（精進建築）被政府除名。發展局及屋宇署昨日(22 日)公布，6月20日起將精進建築從一般建築承建商名冊中除名，日後不可再進行建築物條例下任何建築工程。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，這個結果是在預計中，不過她認為只依靠除牌等方法並不能解決根源問題，業界或政府在招標時應提高安全比例，並應在工程設計時加入安全考慮。
蕭倩文：事件醖釀兩年對家屬來說是煎熬
蕭倩文指，對精進建築被「釘牌」一事「有啲平常心」，因為事件已醞釀了兩年，結果在預計中。她認為事件最大意義是令業界有所警惕，知道會有嚴重後果。至於兩年時間會否太長，她指基於個案的複雜性，需長時間處理亦在所難免，但是否合理便要由政府自行檢討，但這兩年對家屬來說是煎熬的。
蕭：價低者得、工期不足 即使有除牌，工地安全問題仍存在
她續說，業界安全意識一直有提高，但業界文化及制度才是根源問題，如招標制是「價低者得」，而且往往工期不足，因業主多向銀行借款，自然希望盡快完成工程以還款，這些問題是一環扣一環，即使有除牌個案，都未必會令工地安全情況有太大改善。
蕭倩文說，建築技術上可以參考外國，如日本或新加坡等地，但文化及制度上則有困難，如新加坡工期為9日起一層，香港則只有4日。她又指外國已會在工作流程設計時考慮安全風險，但香港建築地盤仍然有好多建築是臨時添加，令工友安全風險增加。
因此，她認為在招標或設計工作流程時，安全比例要提高，不能只依靠除牌來解決。
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