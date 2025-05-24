海運戲院結業｜恐影響鄭中基《阿龍》排片時間　田啟文料今年要捱

【海運戲院／電影業／結業潮／戲院結業／戲院結業2025/戲院結業潮/嘉禾院線】位於尖沙咀、全港可容納最多觀眾的嘉禾海運戲院因租約期滿，將於6月1日最後營業，連同接手前的海運戲院，該戲院合共有56年歷史。



香港電影工作者總會發言人田啟文向《香港01》透露，由他出任監製、鄭中基自導自演的港產片《阿龍》將於下月上映，由於早前已與嘉禾院線簽約上畫，因此他擔心該戲院結業後，將影響《阿龍》的排片時間及宣傳力度等。他又指，仍有戲院即將租約期滿，相信結業潮在短期內不會完結，仍要捱一段日子，但他預計業界明年將會迎來「融雪」。



即將於6月1日最後營業的尖沙咀嘉禾海運戲院，連日吸引不少影迷來拍照留念。（羅國輝攝）

即將於6月1日最後營業的尖沙咀嘉禾海運戲院，連日吸引不少市民或影迷來拍照留念。（羅國輝攝）

社會不斷變遷 戲院規模縮小為大勢所趨

隨着社會不斷變遷，本港戲院的營運模式一直轉變。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，過去的戲院佔據整幢建築物，例如有數十年前的麗宮戲院，共有逾3,000個座位，時移世易，本港逐漸傾向地產發展，戲院也不再以院線方式經營，規模縮小成為大勢所趨。

你都睇到歷史，佢唔係今日先開，佢係有返咁上下時間。所以當時設計係有返咁嘅規模，咁嘅格局，呢個係歷史遺留嘅問題，唔係當初冇人預見電影院走到今日嘅地步。 香港電影工作者總會發言人田啟文

香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

港產片《阿龍》與嘉禾院線簽約 田啟文憂戲院結業影響排片時間

嘉禾海運戲院除了歷史悠久，也是嘉禾院線的龍頭戲院，即使經過兩度翻新改建，座位縮減，至今仍是全港可容納最多觀眾的戲院。田啟文透露，港產片《阿龍》將於下月放映，由他出任監製，鄭中基自導自演，早前已與嘉禾院線簽約上畫，因此他擔心海運戲院結業後，將影響《阿龍》的排片時間及宣傳力度等。「龍頭就喺海運嘛，佢條院線冇咗龍頭係咪叫有影響？唔多唔少點都影響啦。」

上世紀90年代的尖沙咀海運戲院。（網上圖片）

田啟文對海運戲院充滿回憶︰好多日子喺入面

田啟文強調，不論是在公在私，對海運戲院結業也感到遺憾及可惜，由於該戲院位於尖沙咀廣東道核心地帶，過去必定舉行首映午夜場，因此他經常到場觀賞，加上過去拍攝電影也到此地取景，點點滴滴匯聚成回憶。「對我嚟講係有好多品味，好多日子喺海運戲院入面。」

位於尖沙咀海運大廈海運戲院是香港目前少有的超巨幕影院，座位總數目約460個。（海運戲院 Grand Ocean Cinema Facebook）

續有戲院將租約期滿 料至少要明年見曙光︰今年仲係要繼續捱

田啟文表示，隨着其他戲院即將租約期滿，相信結業潮在短期內不會完結，但他認為業界在明年將會迎來「融雪」，例如新光戲院經營者李居明與和記地產集團簽約租下嘉禾黃埔原址便為一例。至於他早前透露計劃在港開數間戲院的財團，現時仍在與業主商討租約。

有人話點解會知道結業，咁我知道租約期滿嘛，咪知道會繼續有，所以大家唔好咁詫異點解會咁。我都講過預估係出年（好轉）啦，今年仲係要繼續捱呢啲日子。 香港電影工作者總會發言人田啟文