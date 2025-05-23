衞生署揭社交平台非法售含禁藥成份減肥藥 籲市民勿購買及即停用
衞生署今日（23日）表示，早前在社交平台購獲減肥產品的包裝上沒有產品名稱，只有英文字句「Good health is over wealth」，懷疑是未經註冊藥劑製品。化驗結果顯示，產品樣本含有增加心血管疾病風險及治療心臟病的成份。衞生署提醒市民切勿購買或服用該產品，已購買相關產品的市民亦應立即停止服用。
衞生署根據情報在社交平台購獲一款減肥產品。化驗結果顯示，樣本含有「西布曲明」和「呋塞米」，兩者均屬第一部毒藥。有關產品的包裝上沒有產品名稱，只有英文字句「Good health is over wealth」，懷疑是未經註冊藥劑製品。衞生署會繼續跟進和調查事件。
合規藥劑製品須附香港註冊編號「HK-XXXXX」
衞生署呼籲市民切勿購買或服用成份或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品必須在包裝上附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。
另外，衞生署建議已購買相關產品的市民應立即停止服用，如有疑問或服用後感到不適，應立即徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室衞生署藥物辦公室銷毀。
成分抑壓食慾 增心血管疾病風險
衞生署指，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用和出售。另一藥物「呋塞米」用以治療心臟病，副作用包括低血壓和電解質不平衡。含有「呋塞米」的藥劑製品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於獲授權毒藥銷售商（即藥房）出售。
根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。
衞生署續稱，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。市民亦可至衞生署藥物辦公室網頁參閲「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料。