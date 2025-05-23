衞生署揭社交平台非法售含禁藥成份減肥藥　籲市民勿購買及即停用

衞生署今日（23日）表示，早前在社交平台購獲減肥產品的包裝上沒有產品名稱，只有英文字句「Good health is over wealth」，懷疑是未經註冊藥劑製品。化驗結果顯示，產品樣本含有增加心血管疾病風險及治療心臟病的成份。衞生署提醒市民切勿購買或服用該產品，已購買相關產品的市民亦應立即停止服用。



衞生署今日（24日）正調查一宗網上非法出售含有已禁用和受管制藥物成分的減肥藥個案，並提醒市民切勿購買或服用圖示產品。（衞生署提供相片）

衞生署根據情報在社交平台購獲一款減肥產品。化驗結果顯示，樣本含有「西布曲明」和「呋塞米」，兩者均屬第一部毒藥。有關產品的包裝上沒有產品名稱，只有英文字句「Good health is over wealth」，懷疑是未經註冊藥劑製品。衞生署會繼續跟進和調查事件。

合規藥劑製品須附香港註冊編號「HK-XXXXX」

衞生署呼籲市民切勿購買或服用成份或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品必須在包裝上附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

另外，衞生署建議已購買相關產品的市民應立即停止服用，如有疑問或服用後感到不適，應立即徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室衞生署藥物辦公室銷毀。

成分抑壓食慾 增心血管疾病風險

衞生署指，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用和出售。另一藥物「呋塞米」用以治療心臟病，副作用包括低血壓和電解質不平衡。含有「呋塞米」的藥劑製品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於獲授權毒藥銷售商（即藥房）出售。

根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署續稱，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。市民亦可至衞生署藥物辦公室網頁參閲「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料。