海運戲院結業｜6.1落閘前經典盲盒場告別影迷 約400票1小時售罄
撰文：歐陽德浩
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【海運戲院／電影業／結業潮／戲院結業／戲院結業2025／戲院結業潮／嘉禾院線】位於尖沙咀、全港可容納最多觀眾的嘉禾海運戲院因租約期滿，將於6月1日最後營業。嘉禾院線今日（24日）公布，當晚9時40分將會舉辦「經典盲盒場」向影迷作出告別，票價為56元，觀眾在散場後，將會獲贈海運戲院紀念卡一張。
根據訂票平台顯示，截至今日中午12時半，合共約400個可售位置，已售出212個，戲院中後排對正大銀幕的位置全部售罄。其後下午約1時，全部座位售罄。
嘉禾海運戲院除了歷史悠久，也是嘉禾院線的龍頭戲院，即使經過兩度翻新改建，座位縮減，至今仍是全港可容納最多觀眾的戲院。
海運戲院結業｜「經典盲盒場」播放經典佳作 散場送紀念卡一張
嘉禾院線今日中午12時在社交媒體公布，為感激所有影迷支持，海運戲院結業當晚9時40分，將舉辦「經典盲盒場」，播放經典佳作，目前戲票已在預售。該場觀眾在散場後，將會獲贈海運戲院紀念卡一張。
希望到時同你哋一齊重溫經典佳作，作圓滿告別！約定你，海運見！
僅半小時售逾200張戲票 中後排對正大銀幕的位置全部售罄
消息發布後吸引大批影迷搶票，截至中午12時半，根據嘉禾院線的訂票平台顯示，合共約400個可售位置，已售出212個，中後排對正大銀幕的位置全部售罄，只餘下前排及兩側的位置仍可揀選。
「告別海運 嘉禾經典盲盒場」資料
日期︰2025年6月1日（周日）
時間︰9:40PM
地點︰海運戲院（超巨幕）
票價︰56元
其他︰該場觀眾可在散場後獲贈海運戲院紀念卡一張
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