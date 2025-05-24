海運戲院｜6.1落閘前經典盲盒場爆滿　嘉禾加晚上7:40場｜附連結

【海運戲院／電影業／結業潮／戲院結業／戲院結業2025／戲院結業潮／嘉禾院線】位於尖沙咀、全港可容納最多觀眾的嘉禾海運戲院因租約期滿，將於6月1日最後營業。嘉禾院線今日中午（24日）公布，當晚9時40分將舉辦「經典盲盒場」向影迷作出告別，其後約400張戲票僅一小時全部售罄。



有見反應熱烈，嘉禾院線今午公布當晚加開7時40分的場次，但同樣吸引大批市民搶購，截至下午近4時，訂票平台顯示，影廳中後排對正大銀幕的位置差不多售罄，只餘下前排及兩側的位置供揀選。



嘉禾院線安排海運戲院在結業當晚（6月1日）舉辦兩場「經典盲盒場」，向影迷作出告別。（嘉禾院線FB圖片）

售票平台顯示，截至今午3時55分，影廳中後排對正大銀幕的位置差不多售罄。（網頁截圖）

嘉禾院線今日中午12時在社交媒體公布，為感激所有影迷支持，海運戲院結業當晚9時40分，將舉辦「經典盲盒場」向影迷作出告別，隨即吸引大批市民在網上搶票，約400張戲票僅一小時全部售罄。

海運戲院結業｜中後排對正大銀幕位置快售罄

有見反應熱烈，嘉禾院線今午約3時50分在社交媒體感謝支持，宣布當晚再加開「經典盲盒場」7時40分場次。惟同樣吸引大批市民搶購，截至今午3時55分，售票平台座位表顯示，影廳中後排對正大銀幕的位置差不多售罄，只餘下前排及兩側的位置可供揀選。

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即將於6月1日最後營業的尖沙咀嘉禾海運戲院，連日吸引不少影迷來拍照留念。（羅國輝攝）

將於6月1日最後營業的尖沙咀嘉禾海運戲院，連日吸引不少市民或影迷來拍照留念。（羅國輝攝）

海運戲院結業｜「告別海運 嘉禾經典盲盒場」資料

日期︰2025年6月1日（周日）

時間︰7:40PM／9:40PM

地點︰海運戲院（超巨幕）

票價︰56元

其他︰觀眾可在散場後獲贈海運戲院紀念卡一張

