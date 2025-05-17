端午節｜入境處義工隊響應鄰舍輔導會探深水埗長者活動　送糭福袋

端午節將到，鄰舍輔導會籌組逾千名義工，一連兩個周末探訪關懷深水埗區內長者，共度節日。今日（17日）有接近30個團體、公私營機構、個人義工參與，齊心探訪深水埗中獨居、雙老長者；其中入境事務處義工隊今日派出100位義工參加，送福袋到白田邨及石硤尾邨長者家中，並向他們作出問候；處長郭俊峯鼓勵入境處義工更多參與不同服務，因為對長者予以「持續關懷」，較單次的活動更為重要。



約30個團體、公私營機構、個人義工今日參與齊心探訪深水埗中獨居、雙老長者活動。（鄰舍輔導會提供圖片)

鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心留意到區內長者的情感需要，該會表示，是次活動的義工參與人數超過1,500人，並成功探訪近2,000位獨居或雙老長者，涵蓋石硤尾邨、白田邨、澤安邨、南山邨、大坑東邨及部份私人樓宇；也有善長人翁踴躍捐輸，將心意化成送到長者手上的福袋，讓長者可以享用糭子過節。

該會表示，今次義工規模龐大，當中更不乏長者義工，反映社會人士對長者的關愛，同類的探訪活動已經連續27年。

入境事務處處長郭俊峯(前左五)及助理處長（管制）樊曉聲(前左三)帶領超過100位入境事務處義工隊的義工到場。（鄰舍輔導會提供圖片)

今日的探訪中，入境事務處鼎力支持，處長郭俊峯及助理處長（管制）樊曉聲帶領超過100位入境事務處義工隊的義工到場，親身探訪居住於白田邨及石硤尾邨的長者。義工們冒着暑熱，携着福袋步行往長者家中，給他們送上一句問候，遞上愛心福袋。

郭俊峯在活動開始時致辭，提及自己在深水埗的成長經歷，亦因而對該區有濃厚感情。他鼓勵入境處義工更多參與不同服務，因為對長者予以「持續關懷」，較單次的活動更為重要。

鄰舍輔導會將善長人翁的捐款化成送到長者手上的福袋，讓長者可以享用糭子過節。（鄰舍輔導會提供圖片)

鄰舍輔導會總幹事馮綉文致辭時說，為義工人數不斷增加感到鼓舞，深深感受到社會人士對長者的關懷與日俱增；同時亦感激各友好團體，一直無私為長者付出，有賴義工隊的支持方能對區內的長者有更為全面的關顧。