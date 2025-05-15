元朗簡約公屋｜居民讚風景優美　夜收工趕不到尾班車需借宿朋友家

第一期簡約公屋今年首季起入伙，其中元朗攸壆路項目率先於3月28日起可入伙。該項目毗連錦繡花園，曾因地理位置偏遠、交通不便遭人詬病，有受訪居民指並無不便，只是公共交通班次較疏。



有剛入住的居民認為位置公空氣清新、風景優美，能成功入住該項目如中六合彩般幸運，惟因於灣仔工作，若太晚下班或需於朋友家借宿。



元朗攸壆路簡約公屋已於3月底開始入伙。(夏家朗攝）

元朗攸壆路簡約公屋已於3月底開始入伙。(夏家朗

平日下午5時半，元朗攸壆路簡約公屋南區社區內人煙稀少。（夏家朗攝）

項目有2156個單位 每月租金$880至$1,630 尾班車00:40

元朗攸壆路項目設南北兩區，提供2,156個單位，面積由140至270平方呎，每月租金介乎880元至1,630元。南區3月28日起入伙，北區則於5月6日開始入伙。

該項目現時設有兩條巴士線及一條小巴線，約15至20分鐘車程可到達元朗市中心、上水及大欖隧道轉車處。（夏家朗攝）

現時有兩條巴士及一條小巴線會駛入攸壆路，約15至20分鐘車程可到達元朗市中心、上水及大欖隧道轉車處。兩條巴士線為268及76，其中268線駛入攸壆路的尾班車為凌晨0時40分，76線駛往攸壆路的尾班車為夜晚11時25分；小巴36A尾班車則為夜晚9時。

若由攸壆路開出，兩條巴士線尾班車為夜晚11時，小巴尾班車為夜晚9時20分。

有居民傍晚及晚飯後於社區內活動。（夏家朗攝）

有居民傍晚及晚飯後於社區內活動。（夏家朗攝）

有居民傍晚及晚飯後於社區內活動。（夏家朗攝）

有居民傍晚及晚飯後於社區內活動。（夏家朗攝）

居民不認為交通不便 惟指公共交通班次較疏

於南區入住約3星期的簡女士表示，入住後最大感想是社區內非常安靜，「安靜到有點害怕」，只有晚上才多些人於社區活動。被問及是否未有鄰居入住，她稱隔離單位已有住戶居住，但隔音很好，不會聽到聲音。

簡女士以前住元朗大棠的村屋，入住攸壆路後送子女回校需預早30分鐘。她認為交通並無不方便，惟班次較疏，冀日後可加密車輛班次。

梁同學稱，附近環境很好，惟娛樂設施較少，直言「無好多嘢可以做，只有一個籃板」。（夏家朗攝）

梁同學現時就讀元朗區的中學，搬入來後需預早20分鐘回校。入住約兩星期的他指，附近環境很好，惟娛樂設施較少，「無好多嘢可以做，只有一個籃板。」至於交通班次是否稀疏，他認為可接受，巴士30分鐘一班、小巴十數分鐘一班。

剛入住一日的李小姐稱，攸壆路簡公空氣清新、風景優美，能成功入住該項目如中六合彩。（夏家朗攝）

感入住如中六合彩 感空氣清新、風景優美

有剛入住及準備入住的居民稱讚該處環境清幽及租金便宜。剛住一日的李小姐說，攸壆路一帶空氣清新、風景優美，能成功入住該項目如中六合彩。

李小姐認為地理位置未至於太偏僻，搭港鐵然後轉巴士便可到達屋邨。不過她於灣仔工作，乘車時間約一個多小時，如太夜下班，或需借宿於灣仔的朋友家中。

準居民傅先生稱過往住南昌，選擇該地因租金便宜。（夏家朗攝）

指邨內垃圾桶少 丟垃圾「母雷公咁遠」

準居民傅先生稱過往住南昌，選擇該地因租金便宜，「有錢既話就買錦繡花園啦！」他認為屋邨垃圾桶較少，丟垃圾時需走到「母雷公咁遠」。另外，他現時於大圍工作，直言從攸壆路去工作地點很麻煩，雖有交通直通市中心，但班次不密。