簡約公屋｜元朗攸壆路2100單位逾千戶取匙 何永賢：每個流程加急
撰文：譚曉彤
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元朗攸壆路簡約公屋南區3月28日入伙，房屋局繼日前公布截至5月初，超過800戶入伙，入伙率約8成，遲於4月完成入伙的目標。
房屋局局長何永賢表示，南北兩區共2,100個單位中，超過1,000戶已取了鎖匙。她形容這個項目每個流程都「加急加急再加急」，包括接受輪候公屋人士申請、局方為申請者計分、安排入伙等。
房屋局日前公布約800戶入伙
元朗攸壆路為首個入伙的簡約公屋項目，項目分為南北兩區，其中南區3月28日起入伙，共提供1,046個單位，月租由880元至1,630元不等。該項目地理位置毗連元朗鄉村式屋苑錦繡花園，不近市中心。
房屋局曾預計所有住戶4月完成入伙至南區單位，惟房屋局今月14日公布超過800戶入伙，佔單位總數約8成，不符預期。《香港01》早前實地視察62個單位，有25個懷疑空置、沒有生活痕跡，約佔4成。
何永賢：逾千戶已取鎖匙
房屋局局長何永賢表示正陸續安排居民入住，共2,100單位之中，已有超過1,000戶領取鎖匙。她在facebook專頁表示，項目約一年時間建成，在接受申請、為申請者計分、進行資格審查、編配、安排入伙等工作，每個流程都「加急加急再加急」。
在此我也想感謝大家的努力，雖然每一步都不簡單，但團隊每天繼續有序安排居民入伙，讓住戶可及早改善生活環境。
中電送1,000部電磁爐予簡約公屋及過渡屋家庭
她又表示隨着居民收到鎖匙後陸續安排搬屋，攸壆路南北兩面每天增添人氣與活力。營運機構之一的東華三院，收集由歐綠保送出的二手傢俬和電器，安排給有需要的住戶，減輕搬屋的負擔。她昨日亦出席活動，與攸壆路項目的住戶一起包粽，並見證中電向簡約公屋和過渡性房屋居民送出1千部電磁爐。
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