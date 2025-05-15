元朗簡約公屋｜攸壆路首期入伙八成遜預期　一幢疑四成單位未住人

元朗攸堅路簡約公屋項目南區有1,046個單位，3月28日起入伙。當局曾表示首星期每日安排50單位入伙，之後會安排100單位入伙，並預計於4月完成南區入伙。惟房屋局昨日（14日）表示，截至今年5月初，項目超過800戶入伙，即入伙率約八成，不符早前預期。



《香港01》記者星期一（12日）到場觀察南區入住率，該區第九座其中一棟建築共62戶單位，當中約有25戶無生活痕跡，疑似約有四成單位未有居民入伙。



房屋局昨日（14日）表示，截至今年5月初，項目超過800戶入伙，未達當局原定4月完成南區入伙目標。（夏家朗攝）

約下午5時30分，有小朋友在樓下等候家人出門。（夏家朗攝）

毗連錦繡花園 南區1046個單位 3.28起入伙

元朗攸堅路為首個入伙的簡約公屋項目，項目分為南北兩區，其中南區3月28日起入伙，共提供1,046個單位，包括837個1至2人單位，以及209個3至4人單位，月租由880元至1,630元不等。該項目地理位置毗連元朗鄉村式屋苑錦繡花園，不近市中心。

《香港01》記者星期一（12日）到場觀察，約下午5時30分，社區內僅有十數名居民於廣場內活動；約下午6時30分，陸續有居民回家。

約下午6時30分，陸續有居民回家。（夏家朗攝）

約下午6時30分，陸續有居民回家。（夏家朗攝）

約下午6時30分，陸續有居民回家。（夏家朗攝）

視察9座其中一棟 25個單位疑沒有生活痕跡 空置佔40%

記者曾向房屋署查詢入伙數字，但當局未有回應。記者在星期一抽了9座其中一棟視察，疑有四成單位未有人入住。

記者以窗口位有否安裝冷氣、窗簾，以及單位內有否擺放物品，以判斷單位內是否有住客居住。發現27戶三至四人單位中，有9戶沒有生活痕跡，35戶一至二人單位中，有16戶無生活痕跡，合共62個單位中，有25個疑仍空置，即約40%。

該單位窗口位沒裝冷氣及窗簾，內部亦沒有擺放任何個人物品。（夏家朗攝）

元朗攸堅路南區9座其中一棟建築物（右），35戶1至2人單位中有16戶無生活痕跡。（夏家朗攝）

約晚上7時，屋邨內開啟走廊燈，有居民回家。（夏家朗攝）

房屋局官員曾預期4月底南區單位全入伙 惟只有八成

房屋署昨日公布公屋最新輪候時間，卻主動披露截至今年5月初，元朗攸壆路項目超過800戶入伙，即佔總數約八成。翻查報道，房屋局過渡性房屋專責小組副主管張浩智曾表示，該項目首星期每日安排50單位入伙，之後會安排100單位入伙，並預計於4月完成南區入伙。

當局一直拒答申請市區及新界簡約公屋比率

現時逾800戶入伙，房屋局早前回覆《香港01》查詢則稱，北區已於5月6日開始入伙，若以南北兩區合共2,156個單位計算，現時入住率僅約四成。

記者過去曾多次向房屋署及房屋局查詢申請市區及新界簡約公屋比率，當局都未有提供數字，只答覆市區佔多數。

當局向立法會提供的數字顯示，第一期申請包括元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目由2024 年6月開始接受申請，截至今年2月23日共接獲約14,300份申請；而第二期申請於今年2月24日開始，截至3月24日，連同第一期累計共收到約20,900份申請。

▼ 元朗攸壆路項目社區居民一覽▼



簡約公屋兩批共13個項目 合供3萬個單位

簡約公屋主要供輪候傳統公屋不少於三年的人士入住，並以家庭申請者優先。第二期項目包括啟德世運道（第一期）、屯門青福里（即屯門第 3A 區）、觀塘順安道（由校舍改建）及上水彩園路（由校舍改建 ），合共提供約5,060個單位。

第一批四個項目共提供約17,000個單位，相關的建造工程已於2023年12月展開：第二批有九個項目共提供約13,000個單位。當局目標在2027/28年度前完成興建全部單位。