元朗簡約公屋6成單位已取匙　何永賢「居民每天開眼都由心微笑」

元朗攸壆路簡約公屋入伙至今近兩個月，當局早前預計全部約2,100伙將於本月底完成入伙。房屋局局長何永賢在社交媒體透露，現時攸壆路項目已有逾1,300戶已取鎖匙。她又指收到居民「感謝政府提供了這麼好的環境」，又引述該居民表示，「每天打開眼，都是由心的微笑」。



房屋局局長何永賢在社交媒體透露，現時元朗攸壆路簡約公屋已有逾1,300戶已取鎖匙。（資料圖片／夏家朗攝）

何永賢5月17日出席活動，與攸壆路項目的住戶一起包粽。（何永賢facebook相片）

有入住簡約公屋的居民向局方發訊息，大讚攸壆路項目的環境。（何永賢Facebook影片截圖）

簡約公屋媽媽：申請攸壆係我其中一個最明智嘅決定

房屋局局長何永賢今日（20日）在社交媒體發文，稱日前在中電端午節活動上，認識了一位搬入攸壆路簡約公屋的媽媽，引述該名媽媽稱在搬離原本入住的鐵皮屋劏房後生活有大改善，「申請攸壆呢度係我其中一個最明智嘅決定！」

兒子最初不願搬 入住簡約公屋後大家都不想再回頭

這位媽媽憶述，最初兒子並不願搬，現時入住了簡約公屋，雖然傢俬還未搬完，但大家都不想再回頭，「我返去之前間屋執嘢，真係唔想再入返去。」

何永賢又透露，該名媽媽日前再向局方發訊息，再次感謝政府提供了這麼好的環境，又稱「每天打開眼，都是由心的微笑，無法與以前相比，差天共地。」何永賢則表示，很高興看到從此對方的眼中多了陽光與色彩，又透露這位媽媽是已取鎖匙的逾1,300戶家庭的其中一個。

元朗攸壆路項目分南北兩區，3月28日起派鎖匙，先讓南區居民入伙。（資料圖片／周令知攝）

房屋局日前公布約800戶入伙

元朗攸壆路為首個入伙的簡約公屋項目，項目分為南北兩區，其中南區3月28日起入伙，共提供1,046個單位，月租由880元至1,630元不等。該項目地理位置毗連元朗鄉村式屋苑錦繡花園，不近市中心。

房屋局曾預計所有住戶4月完成入伙至南區單位，惟房屋局本月14日公布超過800戶入伙，佔單位總數約8成，不符預期。《香港01》早前實地視察62個單位，有25個懷疑空置、沒有生活痕跡，約佔4成。

至上周六（17日），房屋局局長何永賢表示，南北兩區共2,100個單位中，超過1,000戶已取了鎖匙，形容項目每個流程都「加急加急再加急」。

攸壆路首期入伙八成遜預期 一幢疑四成單位未住人

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