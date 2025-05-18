端午節小黃金周｜鄧炳強：將啟動緊急事故監察中心　確保出行便利

撰文：董素琛
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端午節（31日）將至，當日至6月2日一連3日為內地假期，有如「小黃金周」。保安局局長鄧炳強今（18日）表示為迎接假期人流高峰，多個部門將加強協作，提升旅客體驗。

保安局「緊急事故監察及支援中心」將會在端午節假期啟動，提升口岸及交通服務質素，中心日後亦會在內地長假期時啟動，實時監測通關人流車流外，加強協調各區交通及旅客集中地。

鄧炳強在社交平台發文指，「緊急事故監察及支援中心」會在端午節假期啟動。他亦已與團隊提前開會部署，希望提升口岸同交通服務質素。（鄧炳強Facebook圖片）
鄧炳強在社交平台發文指，「緊急事故監察及支援中心」會在端午節假期啟動。他亦已與團隊提前開會部署，希望提升口岸同交通服務質素。（鄧炳強Facebook圖片）
五一黃金周期間，港鐵旺角東站大堂有大批內地旅客排隊出閘。（資料圖片/潘耀昇攝）
五一黃金周期間，港鐵旺角東站大堂有大批內地旅客排隊出閘。（資料圖片/潘耀昇攝）

保安局局長鄧炳強今（18日）在社交平台表示，為迎接假期人流高峰，政府跨部門各就各位，保安局、運輸及物流局以及文體旅局亦加強協作，務求提升旅客體驗。

鄧又指，保安局「緊急事故監察及支援中心」日後將在內地長假期時啟動，除實時監測通關人流車流外，亦會加強協調各區交通及旅客集中地，確保旅客出行便利。最近的一次將會在月尾的端午節假期啟動，他與團隊亦已提前開會部署，希望提升口岸及交通服務質素，「喺最前線展現香港好客之道」。

鄧炳強在社交平台發文指，「緊急事故監察及支援中心」會在端午節假期啟動。他亦已與團隊提前開會部署，希望提升口岸同交通服務質素。（鄧炳強Facebook圖片）
五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）
五一黃金周結束，不少北上內地度假的港人坐高鐵回港。（資料圖片/鄭子峰攝）
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