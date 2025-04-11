粉嶺新安樂門街滑板場周六開放　香港首個獲World Skate認證碗池

位於粉嶺的極限運動場地安樂門街遊樂場，於前年2月初拆卸。土木工程拓展處在原址附近興建新遊樂場，將於星期六（12日）下午4時開放。新場地面積比原址大七成，場地同時具備「碗型場地」及「街式場地」，並均獲國際滾軸運動總會（World Skate）認證，為香港首個獲認證的碗池。



有特技直排滑輪愛好者稱，新場地的碗池比舊場地高，容易訓練技巧，玩法亦多樣，相信會成為大部分玩家的首選場地。



除碗池外，遊樂場亦有樓梯等「街式場地」。（周令知攝）

增設洗手間及更衣室 有欄杆、槓台及梯級等「街式場地」

原安樂門街遊樂場在2023年2月，因配合北都下粉嶺繞道項目而拆卸。土拓署在原址北面興建總面積達3,825平方米的新場，並增設洗手間及更衣室。新安樂門街遊樂場除了碗池，還有欄杆、槓台及梯級等「街式場地」。

玩家：新場地更多元化 玩法較多

Edo玩特技直排滑輪超過10年，曾使用舊安樂門街遊樂場練習。她認為新場地更多元化，同時具備兩種場地，玩法較多。「以往香港有啲場地可能bowl（碗池）偏多，有啲街場比較多，呢個綜合性比較大。」

她認為，新安樂門街遊樂場開放後，不少玩家會視該場地會首選練習場地。

Edo認為新場地更多元化，同時具備「碗型場地」及「街式場地」，玩法較多。（馬楚烽攝）

此外場地同時設有2.6米及1.6米碗池，Edo認為適合不同程度玩家練習，加上碗池高度較舊場地增加，有利於他們練習技巧。「以前我哋一直維持喺同一個水平，如果要嘗試大膽啲，可能就要自資去其他地方先可以練習更多tricks（技巧），新場地有助我哋挑戰自己。」

玩滑板12年的阿婷則認為新場地地面較平滑，有助減少使用者跌倒時的受傷機會。

新場地的碗池最高達約2.6米。（周令知攝）

場地碗池由人手批蕩和打磨 以符合國際認證要求

負責興建場地的駐地盤建築師鍾偉明解釋，場地碗池由工程團隊人手批蕩和打磨，從而確保其平滑度及弧度符合國際認證要求。此外，場地地面有3種顏色，分別對應平面、斜面及垂直面，有助運動員掌握地勢，及幫助地面散熱。

土拓署：場地由主理巴黎奧運滑板項目場地團隊設計

土拓署高級工程師梁偉樂指，新場地於2020年開始建造，造價共達逾6,000萬元，建成前團隊在舊址附近設臨時場地供滑板愛好者使用。他表示，新場地由主理巴黎奧運滑板項目場地的團隊設計，其「碗型場地」及「街式場地」均獲國際滾軸運動總會認證。

新安樂門街遊樂場將由康文署負責管理，適合滑板、特技直排滑輪、自由花式滑板車及自由花式小輪車運動員使用。4月12日下午4時起，場地將開放予公眾使用。