今日新聞8分鐘｜天水圍貨倉火煙飄至深圳｜9個月大女嬰夾床罅身亡

旺角上海街客貨車撞途人 昏迷送院搶救 司機涉危駕被捕

旺角上海街發生交通意外。今日（27日）早上6時58分，一輛客貨車由亞皆老街轉入上海街時，撞倒一名中年男途人。傷者頭部重創昏迷倒地，客貨車司機報警。

警一周內第三次放蛇打擊白牌車 拘兩司機扣查比亞迪及豐田私家車

的士業界近期多次請願，要求政府禁止「滴滴出行」、「高德打車」等網約車平台的「白牌車」營運，但原定上周五（23日）在政府總部的集會，在舉行前一日取消，發起行動的新界西北的士司機從業員總會主席黃永忠向《香港01》表示，有內地單位協助勸喻滴滴、高德，「經已有兩個負責人來香港解決件事。如果今次唔停，唔畀面中央政府」，故決定給予機會改善，「一個禮拜內無改善，咁咪繼續做囉」。

另一方面，警方近日多次「放蛇」打擊白牌車，繼上周四及五（22及23日）共拘捕4名司機後，今日（26日）再在港島「放蛇」，拘捕兩名透過網約車平台非法載客取酬的白牌車司機。

馬頭圍邨貓咪被困高處外牆空心磚 愛協施「網陣」花逾一小時救回

土瓜灣馬頭圍邨上演驚險「救貓記」。今午（26日）約3時50分，有市民發現一隻貓被困在洋葵樓11樓外牆，上半身穿過空心磚伸出街外「睇風景」，險象環生，遂報案求助。

消防及愛護動物協會人員趕抵，發現貓咪身處11樓外牆，並無石壆或其他物件承托。為防貓咪墮樓，愛協在下層伸出多個網作「救生網」；隨後再有人員在貓咪旁邊伸網，小心翼翼將其「撈」住，花約一個多小時後，終將牠救回安全位置，其間貓咪不時「喵、喵」呼叫。現場消息指，人員暫未能尋獲貓主，貓咪由愛協人員帶走。

天水圍貨倉三級火｜濃煙飄至深圳 小紅書用戶：空氣都是刺鼻臭味

今日（27日）中午天水圍廈村路一個物流中心的貨倉發生火警，消防列三級火警灌救。貨倉地下全層陷入火海，大量濃煙席捲半空，數公里外亦能清晰可見。濃煙隨風飄向北邊，「小紅書」有大批網民上載圖片，顯示濃煙吹至深圳灣及科技園南區，並形容「空氣裏都是刺鼻的臭味」，有人甚至擔心濃煙「會不會有毒啊？」消防處提醒市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

炮台山9個月大女嬰夾在兩床之間昏迷 送院搶救不治

今日（27日）早上6時59分，一名姓何女子（32歲）報案，指其9個月大女兒在炮台山英皇道153號的住所內陷入昏迷。救護員接報到場將女嬰送往律敦治醫院救治，惜於8時03分搶救無效不治。警方東區重案組到醫院調查，上午10時半左右陪同家人離開。

有片｜眼鏡男逛足10分鐘偷Pokémon禮盒 油麻地模型舖緝賊將報警

油麻地發生竊案。上周日（18日）下午約5時，一名男子在彌敦道530號現時點商場一間模型舖，偷走一盒值逾千元的禮盒。遇竊店舖「板橋」事後在社交專頁發文緝賊，指賊人如不「完璧歸趙」，明日（27日）將報警處理。

「板橋」負責人向《香港01》透露，被盜的是寵物小精靈角色「莉莉艾」的遊戲卡牌禮盒，值逾千元；他亦獲悉該名賊人曾於其他店舖犯案，將會就事件報警，日後亦會加強防盜措施。

港產大熊貓龍鳳胎名字揭曉！家姐稱「加加」 細佬為「得得」

【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／龍鳳胎／家姐細佬】港產大熊貓龍鳳胎家姐及細佬今日（27日）與媽媽盈盈「搬大屋」，園方亦公布早前「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」結果，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。

園方表示，「加加」的「加」有打氣的意思，亦有家的元素，寓意家國騰飛，人民幸福。至於「得得」，意指香港「事事都得」，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。

大熊貓BB加加、得得｜粉絲有讚有彈 不少人繼續叫家姐細佬：慣咗

海洋公園今日（27日）公布一對港產大熊貓龍鳳胎的新名稱，家姐名為「加加」、細佬叫「得得」。有中學生讚賞新名字有意思，「加同家同音；得又寓意香港發展一定得」；但有市民認為「家姐」、「細佬」的暱稱更親切，又說牠們的英文名以普通話拼音命名「無可厚非」，估計有助吸引國內旅客，惟相信「香港人未必咁鐘意囉。」

有片｜杭州舉辦人形機械人格鬥賽 觀眾：人模人樣，太有實戰感

5月25日晚，《CMG世界機械人大賽·系列賽》機甲格鬥擂台賽在杭州舉行，據主辦方介紹，這是全球首個以人形機械人為參賽主體的格鬥競技賽事，宇樹G1人形機械人作為唯一參賽機型亮相賽場。

有片｜蘇州充電站多輛私家車起火 蔚來：其他品牌車輛引燃

綜合內媒報道，5月24日，蘇州工業園區一充電站多輛私家車起火，其中包括蔚來汽車。蔚來回應指，兩台蔚來汽車被一台發生熱損的其他品牌車輛引燃。

挪威現罕見航運意外 男子睡醒驚見135米貨船擱淺自家花園｜多圖

挪威5月22日發生一宗罕見航運意外，一艘名為NCL Salten、長約135米的貨船於當日凌晨5時進入挪威西部的特隆赫姆峽灣（Trondheim fjord）、前往西部城鎮奧康厄爾（Orkanger）途中擱淺。由於貨船在擱淺時仍保持一定速度，它一路衝上陸地，闖入當地一名居民的花園，甚至差點撞到後者的家。