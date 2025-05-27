Channel C接管人稱未取得帳戶資料或採法律行動　老闆：非事實

網媒「Channel C」母公司董事4月涉騙取過千萬元百分百貸款被捕，其後Channel C暫停更新，多名職員被拖糧，辦公室門外更一度被債權人貼上接管信。

接管人周一（26日）委託律師發聲明表示，至今仍未能實際取得Channel C母公司及Channel C的資產，要求母公司董事、擔保人以及Channel C高層交出電子郵箱、線上收款平台如Paypal帳戶、及社交帳戶平台等密碼，否則將採取進一步法律行動。Channel C老闆陳智行無否認被接管一事，稱接管人所述的情況「不是事實」，指對方上周五（23日）已確認接收電子郵箱以外的密碼。



Channel C母公司地址４月已拉大閘。（資料圖片／黃學潤攝）

已被債權人委託律師接管

網媒「Channel C」老闆陳智行及母公司藝園媒體製作有限公司（Artview Media Production Limited，下稱Artview）董事4月被捕後，自稱是Artview債權人的「JL Investment Capital」曾於Channel C辦公室門外貼上信件，指委託「Tai Chi Chung」接管Artview。Channel C 5月亦發聲明指，公司已被債權人接管，調動公司的資產前有責任要得到債權人同意。

公司註冊處資料顯示，Artview在4月23日已委任戴志聰（Tai Chi Chung）為接管人兼經理人。資料顯示，戴志聰是鄭鄧律師事務所高級律師。

Channel C接管人周一（26日）委託鄭鄧律師事務所發聲明表示，至今仍未能實際取得Artview及Channel C的資產。（文件截圖）

接管人：過去一個月多次發信 至今未交帳戶密碼

事發至今逾一個月，接管人周一（26日）委託鄭鄧律師事務所發聲明表示，過去一個月已多次發信給Artview唯一股東及董事曾紫璐、借款擔保人陳智行及Channel C管理層人員，但有關人士至今仍未按要求，交出Artview及Channel C的電子郵箱、線上收款平台如Paypal帳戶、及社交帳戶平台如Facebook、Instagram等密碼。

接管人稱因未取得相關帳戶資料，至今仍未能實際取得Artview及Channel C的資產，呼籲有關人士盡快交出帳戶，以便接管人掌握Artview及Channel C的實際營運，否則將採取進一步法律行動。

老闆：不是事實

《香港01》曾致電陳智行求證，無人接聽；記者再WhatsApp查詢接管人所述的情況是否屬實、Channel C會否正式停運、將如何處理員工拖糧的問題等。陳智行回覆稱聲明所述的「不是事實」。他表示聲明內提及的帳號，除電子郵箱外，一概在上周五已經確認接收了密碼。他沒提供電子郵箱密碼，只因「還沒找回」密碼。他表示接管人要求的事項共22項，現時只欠電子郵箱的帳號及兩項上星期後加的事項。

圖為2025年5月6日，Channel C 在網上發布會員公告。（Channel C 網頁截圖）

Channel C 5月發聲明指，公司銀行帳戶已被凍結。據了解，29名編輯部職員被拖欠 66萬元薪金，所有員工已停工。就著拖糧方面，陳智行表示努力籌集資金中，希望能盡快解決。至於會否繼續營運，他說會在適當的時候通知大家。

陳朗昇：盼盡快談好欠薪問題 令同事「有汗出有糧出」

前Channel C多媒體製作主任陳朗昇回覆說，所有員工因欠薪問題已向勞工處求助，並已與公司終止僱傭合約，加上相關帳戶密碼也不在他們手上，不解聲明為何提及「Channel C高層」，「那些平台（帳戶資料）應是陳智行去交代，不知為何要將我們擺上枱。」

Channel C暫停營運超過一個月，陳朗昇認為持有Artview的人，包括陳智行、曾紫璐以至債權人，似乎沒向著恢復Channel C運作而努力，對此感不解。

陳朗昇表示，希望債權人與陳智行盡快談好欠薪問題，盼資方日後會配合勞資審裁處的程序，令員工「有汗出有糧出」。他表示，29名同事現時分兩批追薪，前線編採員工被拖糧一個月至三個多月；另一批較資深的員工欠薪「有多有少」。陳朗昇指他被拖糧三個多月，計及通知金、遣散費「金額都大」：「就算破欠賠給我，也只賠到一半。」

根據《僱傭條例》第10A條，僱員如果超過一個月仍未獲發所有到期的工資，可當其僱傭合約已被僱主終止。據悉，有十幾名Channel C員工將於6月2日到勞資審裁處要求仲裁。

Channel C老闆陳智行及Artview的董事涉騙取百分百貸款，4月16日被捕後，Channel C在4月23日凌晨已停止更新。

《香港01》4月報道，Channel C葵興辦公室在4月25日被債權人「JL Investment Capital」貼上接管信，債權人公司唯一股東劉智遠向記者稱，曾借款344萬元予Channel C老闆陳智行，對方當時抵押公司八成股權。