港大人事變動｜暫任首席副校長王于漸再留多半年　兩副校長有人選

香港大學再有人事變動，懸空10年的首席副校長空缺仍未有正式人選，港大校務委員會昨日（27日）開會審議人事安排。校長張翔今日（28日）向校內發電郵宣佈中央管理小組人事任命，公布再延長暫任首席副校長王于漸的任期多半年，至今年年底，或直至新首席副校長的到來，以較早者為準。



校方又公布，原副校長（教學）何立仁（Ian Holiday）7月1日起轉任教務長，原職位由化學系教授Jay Siegel 接任；經管學院副院長林晨6月1日起暫任副校長（商業），頂替去年在校委會風波期間拒出任該新副校長席位的經管學院院長蔡洪濱，或直至該職位空缺獲填補，以較早者為準。



香港大學暫任首席副校長王于漸。（資料圖片）

港大副校長（教學）何立仁（Ian Holliday）7月1日起轉任教務長。（資料圖片 / 林靄怡攝）

Jay Siegel出任副校長（教學）。(港大圖片)

經管學院副院長林晨6月1日起暫任副校長（商業）。(港大圖片)

張翔早前指已安排首席副校長人選供校委會審議

王于漸於2019年4月起暫任首席副校長，原任期至今年6月30日止。但在去年校委會風波中被降職，轉為暫任副校長（大學拓展），到9月校委會風波平息,，王于漸恢復原職，最新要延長任期最多半年，或直至新首席副校長到來，以較早者為準。

香港大學學生會學苑即時新聞今晚（28日）報道，就首席副校長人選，張翔在電郵中表示，國際遴選進展良好，感謝王于漸慷慨地同意幫忙（graciously agreeing to help）。張翔早前接受傳媒訪問時表示，已安排首席副校長人選，會於校務委員會開會審議後公佈，未知為何沒有公布。

新副校長（教學）Jay Siegel曾獲中國政府友誼奬

何立仁於2015年1月及2024年7月起分別出任副校長（教學）及署理教務長，他坐正教務長後，原副校長（教學）一職現由Jay Siegel接替。

學苑即時新聞報道，Jay Siegel 自2024年1月起擔任化學系教授及校長資深顧問，曾任天津大學生命科學學院及藥物科學與技術學院院長，曾獲中國政府友誼奬，表彰對中國改革發展作出重要貢獻的外國專家而設的奬項；其亦曾被評為「改革開放40周年最具影響力的外國人」。電郵指，Siegel 是美國化學學會、英國皇家化學學會及美國科學促進會的成員。

副校長（商業）林晨任期最長18個月 電郵寫錯11月有31日

副校長（商業）為上屆校委會於2024年5月增設之職位，原委任經管學院院長蔡洪濱，他因個人原因拒絕。林晨現為港大金融學講座教授及協理副校長（教師事務），亦是經濟及工商管理學院副院長（研究與知識交流）、金融創新及發展研究中心院長及工商管理學博士課程統籌主任。

林晨也屬暫任，為期18個月，或直至新副校長（商業）獲委任，以較早者為準。學苑即時新聞發現公布出現小錯，將其任期寫為「至2026 年11月31日」，但11月並無31日。

本次人事任命後，除副校長（環球事務）自顏慶雲於2月28日任期期滿後空缺至今，所有副校長職位皆有人出任。