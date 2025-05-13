新冠病毒｜孔繁毅：兩病毒株輕微變種 本港處於半年一次爆發循環
撰文：吳美松
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衞生署衞生防護中心昨日（12日）公布兩宗兒童感染2019冠狀病毒病的嚴重個案。兩童仍然留醫，其中17個月大女童情況危殆；而13歲有長期病患女童情況嚴重。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅今早（13日）在電台節目表示，本港已踏入大約是每半年一次輕微爆發的循環，而且出現輕微變種病毒株，呼籲市民，尤其是高危人士，接種疫苗或加強劑，以及注意個人衛生。
孔：三月開始新冠病毒活躍度上升
孔繁毅認為，該名17個月大女童此前未有接種過新冠疫苗初始劑次，今次亦是首次感染，一般而言情況可以很嚴重。他續說即使兒童自母親得到抗體，亦只有首6個月有效，之後便需依靠自身免疫力去抵抗病毒。至於該名13歲女童則有接種過初始疫苗，因有長期病，本身免疫力已較低。總括而言，都需要接種疫苗，減輕患病時出現重症等情況。
他指出，今年3月左右開始，新冠病毒活躍程度已開始上升，現時本港正處於大約每半年一次輕微爆發的循環，主要是社區混合免疫抗體已隨著時間下降。今次的輕微爆發已有延後，因中間曾出現過流感高峰，與上一次輕微爆發相隔大約8個月。
JN.1及XDV.1輕微變種 籲高危人士接種疫苗
孔繁毅表示，香港現在出現了兩種輕微變種病毒株，分別是JN.1及XDV.1，這兩種病毒株對疫苗免疫逃逸力大，因此有爆發情況，但整體病況輕微，與普通流感相似，但高危人士，如未曾接種疫苗，或長期病患者等一旦受感染，會有較大機會出現重症。
至於疫苗對這兩種輕微變種病毒株的效力，他指暫時要先觀察最新數據，但這兩種病毒株的組合距離相近，相信疫苗保護力仍然足夠。對於安老院及學校等有爆發情況，孔繁毅呼籲市民接種疫苗；如安老院有長者染病，工作人員及探訪人士都應佩戴口罩及注意手部衛生，確診人士則要盡快求醫及服食抗病毒藥物。
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