UNY旗下超市「谷辰」5.31結業　全店八折優惠清貨　九成貨架清空

UNY生活創庫旗下位於尖沙咀的「谷辰」超市，據了解本周六（31日）結業。超市今（29日）仍有營業，全店正進行八折優惠，絕大部份貨架已經清空；部份貨品已被包起，準備運到其他同集團的超市。



有超市職員表示不清楚是否結業，惟舖位內的一家輕食咖啡店店員則確認超市即將結業，但該輕食店與超市無關，會繼續營業。



UNY生活創庫旗下位於尖沙咀的「谷辰」超市5月31日結業，今日（29日）所見全店八折優惠清貨。（林遠航攝）

UNY生活創庫旗下位於尖沙咀的「谷辰」超市5月31日結業，今日（29日）所見全店八折優惠清貨。（林遠航攝）

UNY生活創庫旗下位於尖沙咀的「谷辰」超市5月31日結業，今日（29日）所見全店八折優惠清貨。（林遠航攝）

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店內九成貨架已清空 僅剩少量新鮮食材、雪糕等

下午近6時，位於尖沙咀中間道H Zentre的「谷辰」超市仍繼續營業，正進行僅該分店限定的「Off Shop-Wide」八折優惠至本周六（31日）。店內有零星顧客，惟大部份都未有購物。

記者目測店內九成貨架已清空，部份貨架被搬離原本位置。店內現時僅剩少量新鮮食材、雪糕、凍肉、酒類、飲品及個人護理產品正在出售，其中酒類、凍櫃內的產品有額外優惠。

店內一個角落被圍起，放有多個發泡膠箱及已裝滿的黑色膠袋。（林遠航攝）

店內一個角落被圍起，放有多個裝滿的黑色膠袋，有寫上轉送UNY旗下太古城APITA超市生果部。（林遠航攝）

部份物品或貨物轉移至同集團太古城中心APITA超市

店內一個角落則被圍起，放有多個發泡膠箱及已裝滿的黑色膠袋，部份貼有寫著「To: TKS Apita」的A4紙，相信內為店內物品或貨物，並將運往同集團位於太古城中心的APITA超市。

店內的另一間輕食及咖啡店則繼續營業。（林遠航攝）

店內相信屬同一集團的日式飯團店「米角」亦未有營業，貨架亦已清空。（林遠航攝）

店內日式飯團店「米角」貨架亦已清空

店內相信屬同一集團的日式飯團店「米角」亦未有營業，貨架亦已清空，亦無店員在場。

記者以顧客身份向超市店員查詢超市是否即將結業，惟店員僅表示不清楚。至於店內的另一間輕食及咖啡店則繼續營業。該店店員被記者問到咖啡店是否即將結業時，回應指「係超市嗰邊，我哋呢邊仲有開（營業）」，不過無回應指超市何時結業。