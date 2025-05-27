結業潮｜MCL康怡戲院最後一日　戲迷送別：間間戲院執親都係回憶

【戲院結業/戲院結業潮/電影寒冬】太古MCL康怡戲院將於明日（28日）起結束營業，連同早前公布即將結業的海運戲院，便是今年第5間戲院「謝幕」。今日迎來最後一個營業日，尾場電影在開場前3小時接近爆滿，只剩餘少量門票。戲院推出多項謝幕日優惠，包括凡於小食部消費即獲贈一客細爆谷。不少市民專程到場拍照留念，有街坊說感到可惜，認為其地理位置方便、價錢亦較其他戲院低；也有人指「間間戲院執親都係回憶！」



太古MCL康怡戲院明日（28日）起結束營業，連同即將結業的海運戲院，今年上半年已共有5間戲院結業。（夏家朗攝）

太古MCL康怡戲院因為租約期滿，明日（28日）起結束營業。（夏家朗攝）

MCL康怡戲院早前宣布，因租約期滿，將於明日（28日）起結業。今日迎來最後一日，戲院放映《死神來了：血脈》、《水餃皇后》等共四齣電影，下午場次未見爆滿；尾場將於晚上7時放映的《職業特工隊：最終清算》，開場前3小時只剩餘少量戲票。

今午現場所見，戲院放有告示牌稱「感謝大家多年對康怡戲院的支持」、「期待日後在其他MCL戲院與大家再次見面」。戲院亦設「謝幕感謝日優惠」，凡於小食部任何消費即獲贈一客細爆谷；所有小食或細爆谷售15元；所有支裝飲品或細汽水售10元。

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據了解，康怡戲院前身為康城戲院，早於1987年開業，當年只有兩間影院，至1994年改由百老匯院線接手，增至3間影院；到了2002年轉由MCL接手後，再增至5間影院，共706個座位。雖然康怡戲院經歷了數次轉手，但由開業至今共有38年歷史，一直為區內居民帶來不少娛樂，所以令街坊甚感不捨。

趕來送別康怡戲院的陳先生慨嘆電影市道縮減，「外國、美國戲都愈嚟愈少，我睇睇吓都唔鐘意」，他無奈稱：「間間戲院執親都係回憶！」(王海圖攝)

其中居於港島的陳先生表示，原以為月底才結業，及後得悉今日最後營業，於是選擇到場看《死神來了》。他認為康怡戲院較其他戲院方便，鄰近AEON等購物商場，而且票價較低。他慨嘆電影市道縮減，「外國、美國戲都愈嚟愈少，我睇睇吓都唔鐘意」，他無奈稱：「間間戲院執親都係回憶！」

身寫校服的嚴同學表示，因獲悉戲院今日結業，所以偕同學來看《職業特工隊》。（夏家朗攝）

身穿校服的嚴同學表示，因獲悉戲院今日結業，所以偕同學來看《職業特工隊》。他表示，平均一星期到戲院兩至三次，慨嘆日後或要到另一間位於太古城中心的戲院，他稱「價錢又冇咁平，差幾十蚊。」對比起網上串流平台，他認為在戲院看電影的感覺更真實，又慨嘆經濟下行，不少戲院結業。

居於康怡花園的鄧女士表示，對於戲院結對感到可惜，「呢到好好，放嘅電影都係新片，人好、環境好，收費又合理。」（夏家朗攝）

居於康怡花園的鄧女士表示，對於戲院結業感到可惜，「呢度好好，放嘅電影都係新片，人好、環境好，收費又合理。」她表示，以往一個月到戲院兩次，有感現時愈來愈少人到戲院看電影，又認為「屋企睇都唔及入電影院好，戲院有大銀幕，屋企大極有限。」