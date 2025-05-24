傳奇小店「車品品」6.10結業　臨別只供應$180紅豆沙、$200鵝肝麵

屹立於大角咀25年、售賣本土特色小食的傳奇小店「車品品」，今日（24日）在社交媒體宣布將於6月10日最後營業，並在帖文稱「感激同路各界二十五年來賞識支持」。「車品品」早年以售賣$100一碗的天價紅豆沙引起城中熱話，雖然有人認為售價太貴，但向來有不少粉絲追捧。



該店臨別在即，宣布由下周二（27日)起，最後倒數至告別日，僅供應兩款「天價」作品，包括售價180元一碗的60年陳皮天津紅豆沙、價值200元的中式醉香法國鵝肝麵，讓粉絲最後回味一番。



車品品今日在社交媒體宣布將於下月結業。（車品品facebook圖片）

「車品品」的招牌菜鵝肝麵。(網上圖片)

屹立於大角咀25年、售賣本土特色小食的平民小店車品品，今日（24日）在社交媒體宣布將於6月10日最後營業。帖文表示，「感激同路各界二十五年來賞識支持」，並宣布小店由下周二（27日）起至下月（10日），僅供應60年陳皮天津紅豆沙及中式醉香法國鵝肝麵，分別售180元及200元。

「車品品」自2000年開張，多年來堅持貴貨平食，除了售賣燒賣魚蛋、碗仔翅、車仔麵等，亦售賣鮑魚、鵝肝、陳皮紅豆沙。其中以55年陳皮紅豆沙為店內名物，因為售100元一碗，被指是「天價」，曾經成為城中熱話，老闆更私藏逾百年的年新會陳皮煲紅豆沙，只售200元一碗，而所有收益撥捐保護遺棄動物協會。2019年中，該店原本在埃華街地舖，曾一度要結業，不過數月後，在同區另覓工廈單位重開，並轉營為私房菜及網店形式經營。