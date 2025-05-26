曼聯訪港名單達32人　隊長般奴費南迪斯領軍　老將伊雲斯赴港告別

曼聯公布訪港名單！會有32位曼聯球員隨隊到訪東亞，在5月28日先在馬來西亞友賽東南亞明星隊，之後在5月30日友賽香港隊。隊長般奴費南迪斯、哈利馬古尼、卡斯米路、奧拿拿等主將皆在訪港名單之中，但曼聯防線傷兵較多，利辛度馬天尼斯、馬沙拉奧、約羅因傷未能隨隊。域陀連迪路夫、基斯甸艾歷臣及莊尼伊雲斯今夏約滿離隊，前兩者因個人原因不會隨隊，但伊雲斯會前來向東亞球迷道別。



曼聯完成球季後，本周會到東亞訪問，踢兩場表演賽掘金。在5月28日星期三晚上8時45分，曼聯會在吉隆坡友賽東南亞明星隊。在5月30日星期五晚上8時，曼聯就會在香港大球場友賽港隊。

曼聯訪問東亞名單

門將：奧拿拿（Andre Onana）、比恩迪（Altay Bayindir）、湯希頓（Tom Heaton）

後衛：阿馬斯（Harry Amass）、艾美亞（Dan Armer）、達洛治（Diogo Dalot）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）、柏德列多古（Patrick Chinazaekpere Dorgu）、莊尼伊雲斯（Jonny Evans）、費達歷臣（Tyler Fredricson）、艾登希雲（Ayden Heaven）、甘馬臣（Jaydan Kamason）、葛維古干基（Godwill Kukonki）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、列斯文奴（Reece Munro）、勞基梳爾（Luke Shaw）

中場：卡斯米路（Casemiro）、高尼爾（Toby Collyer）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、泰勒費查（Tyler Fletcher）、干尼（Sekou Kone）、高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）、摩亞賀斯（Jack Moorhouse）、美臣蒙特（Mason Mount）、迪維迪斯（Jim Thwaites）、烏加迪（Manuel Ugarte）

前鋒：阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）、阿密特迪亞路（Amad）、凱倫（Rasmus Hojlund）、拿斯（Shea Lacey）、奧比馬田（Chido Obi）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）