曼聯訪港︱阿莫林回應銷情「牽連」利物浦　「有成績一切變容易」

英超球會曼聯周四（29日）抵港，準備周五（30日）晚將於香港大球場迎戰香港足球代表隊，球隊主教練阿莫林再度回應門票銷情欠佳，指自己並不了解情況，「即使利物浦在英超封王了，我也不清楚他們（友賽）的門票銷情是否更理想。」



曼聯在英超賽季後隨即展開亞洲之旅，先到馬來西亞，昨晚在吉隆坡友賽東南亞明星隊，結果以0：1敗陣，周四下午飛抵香港，全隊到下榻酒店休息後，晚上便到香港大球場訓練。

阿密特迪亞路（Amad Diallo）與阿莫林神情輕鬆。（廖雁雄攝）

在馬來西亞的友賽賽後，看台上傳來陣陣噓聲，而據報曼聯對港足的門票銷情亦告急，被問到球隊該如何與球迷重建信任與聯繫。

阿莫林這樣回應，「我們不應只專注上一場，而是全季的賽事，在奧脫福只要球隊一觸球，全場都像瘋了一樣，球迷都很支持我們。」

他指自己並不清楚門票銷情，也是從記者口中得知有關情況，「即使利物浦在英超封王了，我也不清楚他們（友賽）的門票銷情是否更理想，球迷們仍有時間可以購票，而我就會專注令球隊好好表現。」

阿莫林指自己不清楚友賽門票銷情。（廖雁雄攝）

阿莫林去年11月上任成曼聯主教練，有記者問他經歷了大半年與及失望賽季後，是否更能深刻明白「紅魔主帥」背後的壓力與真締。

這位葡萄牙教練形容，這個職位「做得比教練更多（more than a coach）」，他舉例指自己在馬來西亞與當地總理會面，明白領袖就要好好管理士氣與期望，「我學習到如何接受落敗，控制好氣氛，其實只要能交出成績，管理一切都變得容易。我能夠做到的，就是讓球隊表現得更好。」

阿密特迪亞路（Amad Diallo）被問到完季後仍要踢比賽的感受，一度無言以對。（廖雁雄攝）

另外，有傳媒提及去年初美斯隨國際邁亞密訪港的失場風波，問阿莫林能否透露般奴費蘭迪斯與加拿祖明晚會否上陣。

阿莫林稱自己有聽聞有關事件，強調若情況許可，會派所有球員上陣，但因為想球隊有競爭力，會適當分配各人的出場次序，滿足球迷需要，「加拿祖仍是曼聯球員，大家不用擔心。」