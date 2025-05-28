曼聯訪港︱馬古尼等3將撞期未能來港　阿莫林證實來季削軍消息

曼聯周五友賽港隊，這支星味平平的紅魔鬼頭號球星必然是隊長般奴費南迪斯，再數下去前隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）已是其中一位較有叫座力的球星，可是他向傳媒證實未能訪港。

曼聯亞洲行今夜先在馬來西亞鬥東南亞明星隊，周四（29日）便會抵達香港。可是訪港陣容將會缺少中堅馬古尼和守將達洛治（Diogo Dalot），門將奧拿拿亦有傳不會來港。



隨隊到亞洲的馬古尼，證實未能訪港。（Getty Images）

與印度球會活動「撞期」 馬古尼達洛治無緣訪港

曼聯日前公布亞洲之旅兩場友賽的32人大軍名單，即將離隊的基斯甸艾歷臣和連迪路夫以個人理由未隨隊，同樣約滿在即的老將伊雲斯則會來亞洲跟球迷告別。利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）、 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）和約羅（Leny Yoro）則因傷缺席 。

中堅馬古尼、守將達洛治、門將奧拿拿均在名單之中，曼聯在馬來西亞操練，三人亦在陣中，預期今晚對東南亞明星隊均會上陣。《印度時報》曾在5月16日報道，馬古尼、奧拿拿和達洛治會在5月29日到訪印度出席一個球會活動。報道指，當地輪胎生產商Apollo Tyre邀請曼聯上述3將首度到訪印度，為當地一個草根足球旗艦推廣計劃主持新一季啟動禮。

曼聯在印度的球會活動，正好跟曼聯訪港行程「撞期」，馬古尼和達洛治均確認，今晚在馬來西亞友賽東南亞明星隊後，便會前往印度，未能來香港。如果《印度時報》消息真確，奧拿拿也未能來香港，令這支本已星味平淡的曼聯，吸引力再減低。

曼聯亞洲行32人名單

門將：奧拿拿（Andre Onana）、比恩迪（Altay Bayindir）、湯希頓（Tom Heaton）



後衛：阿馬斯（Harry Amass）、艾美亞（Dan Armer）、達洛治（Diogo Dalot）、馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）、柏德列多古（Patrick Chinazaekpere Dorgu）、莊尼伊雲斯（Jonny Evans）、費達歷臣（Tyler Fredricson）、艾登希雲（Ayden Heaven）、甘馬臣（Jaydan Kamason）、葛維古干基（Godwill Kukonki）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、列斯文奴（Reece Munro）、勞基梳爾（Luke Shaw）



中場：卡斯米路（Casemiro）、高尼爾（Toby Collyer）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、泰勒費查（Tyler Fletcher）、干尼（Sekou Kone）、高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）、摩亞賀斯（Jack Moorhouse）、美臣蒙特（Mason Mount）、迪維迪斯（Jim Thwaites）、烏加迪（Manuel Ugarte）



前鋒：阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）、阿密特迪亞路（Amad）、凱倫（Rasmus Hojlund）、拿斯（Shea Lacey）、奧比馬田（Chido Obi）、約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）



曼聯主帥阿莫林馬來西亞出席記者會。（Getty Images）

曼聯今季以第15位英超史上最低排名完季，歐霸決賽負熱刺之下，來季失去歐聯資格，亦無份參與其他歐洲球會盃賽。近日英國傳媒盛傳曼聯來季會進一步「縮皮」，縮小球隊規模，出售大量球員，而且陣中每個球星也可能被賣。身在馬來西亞的主帥阿莫林，親自證實削軍消息。

「我們（在轉會市場）一直有兩套方案，有歐聯和沒有歐聯。沒有歐聯，我們亦不需要龐大陣容。」阿莫林說，「如此一來，我們亦可較好地控制球隊。然後我們會有個計劃，帶來一些新球員，但我們的大計是改善現有陣容，改善青年軍。」曼聯盛傳會出售跟阿莫林不咬弦的加拿祖和人工高的卡斯米路，同時即將以6250萬英鎊購入狼隊前鋒根夏（Matheus Cunha）。

他直言，曼聯受制財政公平條款，「就算有歐聯，我們可以做的也不多」，因此只能作好準備，展望將來，「重點是我們團結一致」。阿莫林稱，「一切不會立即變好，我們將會掙扎，但我可見到球隊已在進步，這是最重要的事。」他深明人們對曼聯期望很高，因此聰明地不公開新球季目標，「當你身在曼聯，人們便會預期你達到頂峰。不過我們必須明白現實，我不想球隊去想重大目標，而是贏得第一場比賽這種小目標，然後再到下一場。」

他更指沒有歐聯、沒有歐洲賽，對曼聯反而有好處，「我們不在歐聯可以是個踢出好表現的優勢，改善球賽表現，建立未來所需要的核心。」可是今年夏天曼聯陣中再無「非賣品」，隊長般奴費南迪斯縱想留隊，但球會可能為錢把他高價賣到沙特，有傳希拉爾願高價羅致。阿莫林強調，曼聯應嘗試留住般奴，形容對方為「世上其中一位頂級球員」，「他對我們真是很重要，對我們渴望建立的這支球隊真的很重要。」