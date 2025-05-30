技術專才｜消息稱主力聘登記護士院舍工作　護協關注能否講廣東話

政府下月底起設立「技術專才清單」，涵蓋8項工種，包括護士、資訊科技技術員及新型工業技術員等。新增渠道為期3年，設有共1萬個名額，每項工種配額以3000為限。



香港護士協會主席謝健強關注，非本地培訓護士需懂得操廣東話，以便照料本地長者。被問會否擔心與本地護士競爭，他說急症室、安老院舍的護士仍然不足，相信局方是根據短缺數字輸入非本地培訓護士。



在技術專才清單中亦包括護士，最低資歷要求要有護士註冊或者登記資格。消息人士指，因應社福界需要增設護理保健師，主要在院舍以及社福單位工作，最少2-3年，為社福界培育一個專屬的護理人才。（資料圖片／夏家朗攝）

政府下月30日起將在「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下新增渠道，容許外來人士申請來港投身8項人力「極短缺」的技術工種。

涵蓋的8項技術工種包括:

1 新型工業技術員

2 護士

3 飛機維修技術員

4 海事技術員( 本地船隻)

5 資訊科技技術員

6 升降機/自動梯技術員

7 建築信息模擬協調員

8 電業技術員



引入外地護士 料最少工作兩至三年 以院舍及社福單位為主

技術專才清單包括護士，最低資歷要求要有護士註冊或者登記資格。政府消息人士指，因應社福界需要增設護理保健師，主要在院舍以及社福單位工作，最少2至3年，為社福界培育一個專屬的護理人才。

消息人士指，「目的唔係取替登記護士，希望讓院舍內人力資源多元化」，有一個彈性，希望院舍當中有效運作，因此與護士並不是取替角色。據悉，預計截至2030年護士短缺人數達到8700個，初步估計計劃主要引入登記護士。

消息人士又指，預計截至2030年護士短缺人數達到8700個，初步估計計劃主要引入登記護士。（資料圖片）

冀未來兩年吸300至500海外護士來港

政府去年通過《2023年護士註冊（修訂）條例草案》，新增引入非本地培訓護士的新途徑，包括有限度註冊或登記、特別註冊或登記、及暫時註冊或登記，招聘更多非本地培訓護士來港。其中，特別註冊或登記的護士在港工作滿5年，其工作表現經聘用機構評為良好及勝任後，可申請正式註冊，亦無需參加執業考試。

政府人士指，早前法例修訂引入非本地培訓護士，都是希望解決這個本地人手不足的問題，未來會多方面投放資源，以應對人口老化所帶來的護士需求，不論本地培訓或非本地培訓護士都可「雙管齊下」。

消息人士又稱，截至今年5月，已有逾百名來自內地、澳洲、美國護士經《護士註冊條例》來港，當局希望在未來兩年繼續透過不同途徑吸到300至500名海外護士來港。

政府發言人表示，下月30日起，新增渠道推出「技術專才清單」。(資料圖片)

護士協會：非本地培訓護士需懂得操廣東話

香港護士協會謝健強認為，非本地培訓護士需懂得操廣東話，以便照料本地長者。至於如何確保非本地培訓護士的質素，他認為護士管理局會做好把關，包括向申請者的當地院校取得在學證明、亦會要求申請者在當地就業一段時間，而非甫畢業即來港就業，相信該批護士有相關經驗，情況不會太差。

被問會否擔心與本地護士競爭，他說相信局方是根據短缺數字輸入非本地培訓護士，而勞福局亦資助部份登記護士課程，惟人手仍然不足。他解釋，在移民潮、高壓工作環境影響下，本地護士短缺的問題依然存在，舉例急症室病房一名護士需照料11至12名病人；安老院舍亦有登記護士不足的情況。

資訊科技技術員亦是今次「技術專才清單」之列。(資料圖片)

消息：AI應用增、IT人才需求或最大

此外，技術人員當中亦包括資訊科技技術人員，政府消息人士稱，引入計劃不會影響本地人才就業。政府人士稱，部份本地人才畢業後會進修、未必立刻投入社會。消息人士續稱，現時社會廣泛應用AI、對AI營運需求大增，「加上各行各業都需要IT人士」，因此預計IT技術員需求在8項技術工種中會較大。