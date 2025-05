順應時代新潮流　智慧運用人工智能衝破界限　創造香港人才新發展

Jobsdb by seek在香港人才市場處於領先地位,一直積極帶動業界不斷衝破界限、重新去定義和塑造人才策略,令企業可以發揮香港的地區優勢,吸引和留住人才,亦助求職者可以配對適合發展和挑戰自己的崗位,讓企業和人才互融互助,建立更好的香港人才市場生態。



香港人才市場一年一度盛事——第四屆Jobsdb by seek – The Hong Kong HR Awards 2024/25頒獎典禮較早前於香港麗晶酒店舉行。當晚,接近350位香港同業齊聚一堂,共襄盛舉,一同慶祝過去一年為香港人才市場發展所作出的卓越貢獻。典禮表彰了業界在突破界限、重新定義及塑造人才策略方面的努力,幫助企業吸引並留住優秀人才,同時為求職者提供發展潛能及迎接挑戰的理想機會。



AI為我所用,AI為人所用

頒獎正式開始前,由Jobsdb by seek香港區營運總監李政勳Bill Lee致歡迎辭。Bill強調人工智能從根本上改變了人才市場的面貌,要求機構重塑人才吸納和管理方法。作為人力資源和業務領導者,Jobsdb by seek的核心服務一直利用科技策略幫助機構匹配人才,充分利用AI技術,提升人才市場的韌性。

隨後由主禮嘉賓香港勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士致辭。

孫局長風趣地引用了AI工具生成的開場對白,指出人工智能是當前最前衛的流行用語,但真正的挑戰在於如何將所有優秀的人工智能工具應用到當前業界面臨的人才任務當中。

孫局長認為,除了機構自身要充分利用AI技術,更要向人才賦能AI智慧,尤其著重在職業培訓中引入AI,這樣機構和勞動力才不被社會發展而淘汰。

此外,孫局長還為大家介紹和總結了過去一年人才引入的成果。其中全新技術系統如Talent List,可以協助機構快速且高效地甄別和匹配理想人才。

今年大會邀請了11位資深人力資源代表組成專業評審團,就15個類別表揚了66個傑出企業,其中萬眾期待的Employer of the Year獎項,今年獲得了超過 5,000 名公眾投票。

勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士和Jobsdb by seek香港區營運總監李政勳向評審團頒發感謝狀

突破人才邊界,實現人才可持續發展

今年,有幸邀請Ms. Lancy Chui – Senior Vice President of ManpowerGroup Greater China進行題為Accelerating Adaptability的分享,為大家帶來2025年全球最新的人才市場資訊。

Lancy提到儘管經濟形勢面臨挑戰,高質人才依然存在。疫後沿襲的全新工作模式、Gen Z進入人才市場、AI變革、綠色經濟飛速發展等等元素,都要求機構和求職者不斷向前摸索如何變得更高效、更靈活。

Ms. Lancy Chui – Senior Vice President of ManpowerGroup Greater China分享行業最新資訊

當晚的精彩分享讓香港人才業界的精英們獲益良多,除了總結2024年的行業經驗之外,還對2025年的行業趨勢和規劃有了新的洞察。

2025年,Jobsdb by seek願與業界一同努力,讓香港人才市場的發展更上一層樓!在技術和經驗的幫助下不斷突破傳統思維的限制,突破人才管理和發展的邊界,讓機構找到合適的人才,求職者找到理想的職業發展道路!

「Jobsdb by SEEK – Hong Kong HR Awards 2024/25」經專業評審以及公眾投票,選出近70間頂尖企業。

另外,Jobsdb by seek 從5月起將透過網絡平台及戶外廣告等方式展示本屆得獎的優秀企業名單。此外,有關第四屆「Jobsdb by seek -The Hong Kong HR awards 2024/25」的得獎名單,詳情可瀏覽:

https://hk.employer.seek.com/page/the-hong-kong-hr-awards-2024-25-winners

(資料及相片由客戶提供)