01獨家｜食環女職員448天病假事件　被索償$44萬涉案翁：應會破產

【食環署／病假／煙民／索償】67歲陳伯6年前在元朗街頭，涉亂拋煙頭而與食環署女員工推撞，對方報稱擦傷肩膊及被原子筆刮傷手，陳伯則被控普通襲擊成判罰款及緩刑。惟受傷女職員因傷請病假，兩次合共多達448天，食環署事隔4年後更向陳伯索賠約44萬元。



陳伯接受《香港01》獨家訪問，他預計以自己現時儲蓄僅僅夠賠，「如果賠償呢筆錢後，我應該會破產。」他現時已退休，僅以政府「生果金」及少量儲蓄過後半生；受事件影響，太太要再外出工作賺錢。



陳伯女兒表示看到索償信深感心痛，即使代為向食環署反映，但未能解決，現時再面臨訴訟。她認為索賠金額不合理，亦不理解為何涉及病假如此多天。



陳伯預計現時儲蓄僅僅夠賠給政府，賠償後應該會破產，因他目前僅以政府「生果金」及這筆儲蓄過後半生。（羅國輝攝）

陳伯自言以為「案件很小事」會告一段落。（羅國輝攝）

被指亂掉煙頭 承認衝動拒合作 與食環署人員起爭執

陳伯（化名）接受《香港01》獨家訪問時，回憶案發當日情況。他表示，當日正橫過馬路，一邊看馬經、一邊將煙頭扔至地下，行了約100多米至餅店門前，突然被數名食環署人員包圍，票控他亂掉煙頭。

陳伯承認當時衝動拒絕合作交出身份證，繼而與食環署職員起爭執，陳伯指在拉扯過程無為意有人受傷，亦未聽見有人大叫弄傷，但因他的不合作，食環署職員向他表明會報警。

陳伯5月29日與《香港01》記者與重返當日元朗現場， 剛好有三名食環署人員經過。陳伯說每次經過此處，都會回憶起案件。（羅國輝攝）

普通襲擊罪成判罰款及監禁緩刑 陳伯：以為小事告一段落

及後陳伯被帶回警署才知道，一名食環署女助理小販管理主任報稱被人以原子筆刮傷手，前臂上有一條紅色傷痕、沒有流血。

陳伯被控普通襲擊罪，同年上庭，當時陳伯未認罪，不過法庭最終判他罰款3,500元及監禁14日，緩刑12個月。陳伯自言惟有接受，並以為「案件很小事」告一段落。

2023年8月，陳伯突然收到食環署寄來信件，向他追討員工缺勤損失的賠償共443,824.51元。（羅國輝攝）

食環署寄來的文件，附有一名食環署女助理小販管理主任報稱被人以原子筆刮傷手相片，前臂上有一條紅色傷痕、沒有流血。（羅國輝攝）

突收到食環署來信追討受傷女員工缺勤損失$443,824.51

到2023年8月，陳伯突然收到食環署寄來信件，指要向他追討該名受傷女員工缺勤損失的賠償，共443,824.51元，涉及220天全薪病假和25萬補償賠償。陳伯頓感晴天霹靂、亦不知所措，於是終將事件告知女兒。

我當時嚇到唔知點算，要賠咁多錢等於攞我命。 陳伯

陳伯指事件讓他茶飯不思，直指從此決心戒煙。（羅國輝攝）

事件發生後成功戒煙 用來過後半生的儲蓄僅僅夠賠

陳伯指事件讓他茶飯不思，直指從此決心戒煙，「戒煙好難，我用咗好多時間戒，但因為呢件事件，我唔敢再食煙，出街都少咗。」

陳伯預計以自己現時儲蓄僅僅夠賠，「如果賠償呢筆錢後，我應該會破產。」他現時已退休，僅以政府「生果金」及少量儲蓄過後半生，他為此感到難過，更對太太及女兒感到抱歉。

陳伯5月29日與《香港01》記者與重返當日現場，不時見到食環署人員執勤。（羅國輝攝）

陳伯5月29日與《香港01》記者與重返當日現場。他說現時自己外出的話，都會四處張望，留意有沒有人監視自己。（羅國輝攝）

陳伯與《香港01》記者與重返當日現場，陳伯指每次經過，都會回憶起案件，認為當時如果自己合作就只需要罰款了事。現時自己外出的話，都會四處張望、留意有沒有人監視自己。

好驚有人望實我，唔知會唔會又做錯嘢。 陳伯

陳伯女兒陳小姐眼泛淚光，指自己心痛之餘又無能為力。（羅國輝攝）

陳伯女兒陳小姐認為索賠金額不合理，亦不理解為何涉及病假如此多天。（羅國輝攝）

女兒：爸爸已經知錯 一家人為該女職員病假「埋單」

陳伯女兒陳小姐（化名）知悉後，向父親了解始末，認為他已從事件中汲取教訓，「爸爸已經知錯！」她認為索賠金額不合理，亦不理解為何涉及病假如此多天。「睇返好唔合理，原本你（該女職員）請110日（病假）都理解，但點解復工一年幾後又再請病假呢？你會唔會係因為其他返工壓力先咁呢？」她更形容一家人是為該女職員的448天病假「埋單」。

爸爸已經知錯，但點解要賠咁多，好似要我哋埋單咁。 陳伯女兒陳小姐

食環署的信中，有一份「僱員補償委員會報告」，剔了涉事女助理小販管理主任的受位置。（羅國輝攝）

食環署的信中，有一份「僱員補償委員會報告」指，該食環署女職員因胸部及上肢受傷引致精神障礙，請了110日病假；復工約1年半後，該女職員又再請338日假，即是合共請了448日假。

該食環署女職員因胸部及上肢受傷引致精神障礙，合共請了448日病假。（羅國輝攝）

陳小姐質疑食環署批出病假時，有否了解當中可能涉及濫用病假情況，兩父女曾多次向相關部門反映，惟未能解決問題。

指父親事後判若兩人 變得沉默寡言不敢外出

爸爸少咗講嘢，成日都匿喺房；媽媽仲要繼續做嘢。 陳伯女兒陳小姐

陳小姐又指爸爸現時已判若兩人，沉默寡言之餘常匿在家中、不敢外出。她指父母雙親都預備最壞情況、最終需要還這筆賠償，母親更因生計及其他生活支出重返職場。陳小姐眼泛淚光，指自己心痛之餘又無能為力。

陳盼望律政司可以重新審視這宗案件，從輕處理。她願意賠償但期望金額是合理範圍，加上父親已年紀老邁、積蓄不多，不希望家中因而陷入苦況。