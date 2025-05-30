MIRROR演唱會墜屏幕　3名職員被指欺詐康文署　全部罪名不成立

男團MIRROR在2022年於紅館舉行演唱會時，有屏幕在表演期間墜下，令舞蹈員李啟言(阿Mo)等嚴重受傷，3名有份負責統籌的職員，被指向康文署呈交錯誤資料，結構工程師根據該些資料認為設備合乎標準，令康文署批准演唱會進行。3人因而被控欺詐罪，案件去年10月開審，控方指天台懸掛器材重達5萬磅，被告呈上的資料卻報稱只重1.23萬磅，即只是實際重量的約四分一，且在意外發生前一天已出現傾斜；辯方指意外是悲劇，呈上資料有錯是疏忽，但未致刑事程度的欺詐。案件今(30日)在區域法院裁決，3名被告被衣定全部罪名不成立。



法官在判辭指，控方未能證實三名被告涉案時知悉電視屏幕的實際重量。此外，控方亦未能證明涉案負重表聲稱裝備的重量和實際不符，是導致電視屏幕墮下的原因。



3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

首被告吳凱瑩是藝能的項目經理，負責聯絡及文件工作，今被裁定欺詐罪不成立。(梁鵬威攝)

次被告林志華(啡色上衣)是藝能的負責人，被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

第三被告梁耀祖是廣域策劃有限公司的項目經理，負責計算及檢查紅館的天花框架能否負荷懸掛裝置，亦被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

屏幕重500公斤負重表卻指600磅

控方指，被告在演唱會前呈交康文署的資料顯示，在會場內懸掛在天花的12塊LED屏幕及喇叭等裝置，重量約1.23萬磅，惟事後調查後發現，實質重量逾5萬磅，報稱數目比實質數目少4.2倍，13個負重點更超重逾一倍。此外，亦有證人指該些屏幕每塊重約500公斤，但負重表卻稱重600磅(約272公斤)。控方指被告們呈上不實資訊，嚴重影響結構工程師的評估，結構工程師受誤導下發出證明書，康文署才批准演唱會進行。

控方指3名被告應知屏幕連鐵框重量

控方指眾被告均有出席演唱會的統籌會議，亦有估算每塊LED屏幕連鐵框重量，其中首兩被告為藝能僱員，應對負重表資料格外留神。第三被告案發時是廣域策劃有限公司的項目經理，並曾向工程顧問公司解答索具裝配圖的問題，顯示他負重表應有充分了解。結構工程師依賴被告們提供的資料作評估，因他即使到現場視察，亦難判斷器材重量。

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相關證人供詞

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辯方指被告無動機欺詐康文署

辯方律師卻指出，首次被告只是藝能的僱員，他們沒有動機欺詐康文署。涉案意外是悲劇，與兩名被告無關，同時亦沒有證據指第三被告知道器材的實際重量。控方亦未能證明各被告之間曾有協議去欺騙康文署，從而提交含錯誤資料的負重表。律師又指，負重表資料有不少錯誤屬於疏忽，但未達致刑事罪責。

案件編號：DCCC 291/2023