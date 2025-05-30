MIRROR演唱會墜屏幕　3名職員被指欺詐康文署　全部罪名不成立

撰文：郭顥添 朱棨新 任葆穎
出版：更新：

男團MIRROR在2022年於紅館舉行演唱會時，有屏幕在表演期間墜下，令舞蹈員李啟言(阿Mo)等嚴重受傷，3名有份負責統籌的職員，被指向康文署呈交錯誤資料，結構工程師根據該些資料認為設備合乎標準，令康文署批准演唱會進行。3人因而被控欺詐罪，案件去年10月開審，控方指天台懸掛器材重達5萬磅，被告呈上的資料卻報稱只重1.23萬磅，即只是實際重量的約四分一，且在意外發生前一天已出現傾斜；辯方指意外是悲劇，呈上資料有錯是疏忽，但未致刑事程度的欺詐。案件今(30日)在區域法院裁決，3名被告被衣定全部罪名不成立。

法官在判辭指，控方未能證實三名被告涉案時知悉電視屏幕的實際重量。此外，控方亦未能證明涉案負重表聲稱裝備的重量和實際不符，是導致電視屏幕墮下的原因。

MIRROR演唱會墜屏幕　案揭上報資料錯處多　實習生幫手檢查唔識睇MIRROR演唱會墜屏幕｜3公司曾遭票控罰77.2萬　阿Mo已就工傷索償

3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

首被告吳凱瑩是藝能的項目經理，負責聯絡及文件工作，今被裁定欺詐罪不成立。(梁鵬威攝)
次被告林志華(啡色上衣)是藝能的負責人，被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)
第三被告梁耀祖是廣域策劃有限公司的項目經理，負責計算及檢查紅館的天花框架能否負荷懸掛裝置，亦被裁定罪名不成立。(陳曉欣攝)

屏幕重500公斤負重表卻指600磅

控方指，被告在演唱會前呈交康文署的資料顯示，在會場內懸掛在天花的12塊LED屏幕及喇叭等裝置，重量約1.23萬磅，惟事後調查後發現，實質重量逾5萬磅，報稱數目比實質數目少4.2倍，13個負重點更超重逾一倍。此外，亦有證人指該些屏幕每塊重約500公斤，但負重表卻稱重600磅(約272公斤)。控方指被告們呈上不實資訊，嚴重影響結構工程師的評估，結構工程師受誤導下發出證明書，康文署才批准演唱會進行。

控方指3名被告應知屏幕連鐵框重量

控方指眾被告均有出席演唱會的統籌會議，亦有估算每塊LED屏幕連鐵框重量，其中首兩被告為藝能僱員，應對負重表資料格外留神。第三被告案發時是廣域策劃有限公司的項目經理，並曾向工程顧問公司解答索具裝配圖的問題，顯示他負重表應有充分了解。結構工程師依賴被告們提供的資料作評估，因他即使到現場視察，亦難判斷器材重量。

▼01記者拍攝MIRROR演場會第四場嚴重事故過程▼

相關證人供詞

+3

辯方指被告無動機欺詐康文署

辯方律師卻指出，首次被告只是藝能的僱員，他們沒有動機欺詐康文署。涉案意外是悲劇，與兩名被告無關，同時亦沒有證據指第三被告知道器材的實際重量。控方亦未能證明各被告之間曾有協議去欺騙康文署，從而提交含錯誤資料的負重表。律師又指，負重表資料有不少錯誤屬於疏忽，但未達致刑事罪責。

案件編號：DCCC 291/2023

MIRROR演唱會墜屏幕案　天花懸掛物重逾5萬磅　承辦商報稱1.2萬磅MIRROR演唱會墜屏幕案　原計劃懸掛12吊船　12子在觀眾席前上船MIRROR演唱會墜屏幕　康文署職員不知裝置詳情　指主辦方負責安全MIRROR演唱會墜屏幕　監製稱原想掛12雙面屏幕　並有升降旋轉效果MIRROR演唱會墜屏幕案　舞台設計師稱聞每片屏幕加框架重500公斤MIRROR演唱會墜屏幕案　供應商指懸吊系統由內地公司供應MIRROR演唱會墜屏幕案　下墜屏幕事故前一天已傾斜　無人提要停用MIRROR演唱會墜屏幕　負重報表指屏幕重600磅　並有計12子重量MIRROR演唱會墜屏幕　工程師認找實習生協助　強調有一同審視文件MIRROR演唱會墜屏幕　現場檢查未察覺超重　工程師稱無法目測重量MIRROR演唱會墜屏幕　專家指報表多缺漏　標誌未說明　看圖要靠估MIRROR演唱會墜屏幕　55負重點近半超重　專家指嚴重可成個冧落嚟MIRROR演唱會墜屏幕　專家指圖則有異須查究　認為工程師未盡其責MIRROR演唱會墜屏幕　專家指護繩器扭太緊轉動不靈　鋼索勞損斷裂MIRROR演唱會墜屏幕　辯方指負重表有錯誤是疏忽　但未致刑事程度
MIRROR
康樂及文化事務署
詐騙
法庭