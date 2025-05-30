國際調解院｜王毅：調解超越「零和思維」　與東方之珠交相輝映

外交部長王毅今日（5月30日）在國際調解院簽約儀式上致詞，表示今日有32個國家代表簽署公約。他感謝50多個國家代表與近20個國際組織高級領導出席簽字儀式，並讚揚香港具有得天獨厚的優勢，「相信調解院這顆新星將與東方之珠共同成長，交相輝映。」希望調解院「推動國際爭端解決機制向公平、普惠方向發展，提升全球南方在國際治理中的代表性和發言權」。



王毅指推動調解方面，香港具有得天獨厚的優勢。（王海圖攝）

國際調解院作為國際法治創新之舉

王毅表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利及聯合國成立80週年，「五湖四海來到這裡為了共同目標，推動和平解決爭端，促進各國友好合作」，他強調，「聯合國憲章開張名義強調各國應和平共處，以調解方式解決國際爭端」。在面對百年變局的今天，國家主席習近平明確指出，國家出現爭端是正常的，應該通過對話協商方式凝聚共識、合作共贏態度促進發展。中國將積極探索中國特色問題解決之道，為各國矛盾化解分歧。

他續指，「國際調解院作為國際法治創新之舉，在國際關係上具有重要意義」。調解院踐行聯合國憲章宗旨，明確指明調解是解決國際爭端的優先方法之一，國際調解院根據各方意願，調解國家間、國家與投資者、國家商務的爭議，填補國際調解機制的空白，為完善全球治理提供法治公共產品，超越你輸我贏的「零和思維」，得到國際社會廣泛支持。

王毅。（王海圖攝）

香港具有得天獨厚的條件

王毅強調香港的獨特性，「香港回歸本身就是和平解決爭端的成功範例」，一國兩制取得的成功是香港的繁榮穩定，展現光明前景，香港背靠祖國連同世界，營商環境便利、法治高度發達，兼具普通法系和大陸法系優勢，具有得天獨厚的條件。王毅感謝特區政府對調解院籌辦的大力支持，「相信調解院這顆新星將與東方之珠共同成長，交相輝映。」

5月29日，外長王毅抵達香港國際機場，展開三天訪港行程。（梁鵬威攝）

提升全球南方的發言權

王毅期待各簽署國儘快批准公約，歡迎更多國家積極加入。他呼籲，讓「我們秉持聯合國憲章宗旨，堅持自願參與、平等決策、共同受益，尊重各國合理關切。」此外，他冀弘揚調解文化，儘快建立自主靈活、務實高效、國際領先的調解機制，增強發展中國家參與度，推動國際爭端解決機制向公平、普惠方向發展，提升全球南方在國際治理中的代表性和發言權。