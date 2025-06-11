海關督察招聘今日截止 現役督察：工作要上山下海 刺激又特別
撰文：韋景全
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海關督察招聘將在今日（11日）截止，他們日常的工作如何？海關督察胡旨逵被海關多元化及動靜結合的工作所吸引，由會計工作轉換跑道，成為海關督察。他現隸屬稅收罪案調查科，主要負責打擊私煙，「除了需要上山下海，海關會喬裝成不同職業進行監察，務求掌握最佳拘捕時機，將私煙集團一網打盡。」
胡旨逵說：「如果當初繼續從事會計工作，一定不會經歷到這些刺激及特別的場面。同時，眼見過去疫情與經濟波動，這份工作確實為我和家人提供一個較穩定的生活。」
督察羅于婷現隸屬貿易單一窗口科，她的工作通過科技改變傳統通關模式，便利業界。她說：「貿易單一窗口降低貿易商的營運成本，通關時間顯著縮短，便利商貿。」
她形容成為督察後，發現海關的吸引力在於其多樣性和挑戰性，每天在工作上不斷學習和適應新挑戰，感受到香港海關對經濟和社會的貢獻。
高級督察林圳鵬加入海關11年，曾駐守海關毒品調查科，最難忘的行動是首次擔任案件主管，帶領數十位荷槍實彈的關員，堵破大型跨境毒品走私案件，緝獲20多公斤毒品，更拘捕多名毒販。
隨後他由前線執法，轉到公共傳訊科工作。林圳鵬說：「海關工作多元化，執法、教育及推廣工作環環相扣，向公眾及年輕一代推廣海關資訊，別具意義。」經歷了11年海關工作，他表示感受到這份工作的使命感及成功感，更堅信11年前下定決心投考海關督察的決定。
海關督察招聘將在今日截止，投考者除了需符合最低學歷要求，還要操流利粵語及英語、通過筆試、小組討論、體能測試及視力測試。詳細招聘條件可參考海關網站。
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