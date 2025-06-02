產志賀毒素大腸桿菌｜今年第2宗　病人現出血性腹瀉　源頭不明

衞生署衞生防護中心公布，一名59歲、過往健康良好的男子，日前出現急性神經系統疾病、出血性腹瀉，其糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。他目前因急性神經系統疾病而需繼續留醫廣華醫院，目前情況穩定。中心今年暫錄得兩宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，並沒有發現上升趨勢或不尋常的群組個案。



中心初步調查顯示，病人在潛伏期的初段曾經在社區進食，包括曾光顧食肆及在家中進食外購食物，惟現階段未能掌握他曾光顧的食肆資料。中心已透過其同住家人詳細了解病人在家中曾進食的食物及烹煮過程，未有發現任何高風險因素。中心認為病人較大機會在社區受到感染，然而源頭未能確定。



事件中的女保安員被送到廣華醫院治理。（資料圖片）

病人患病前曾在社區進食 衞生防護中心未掌握光顧食肆資料

衞生防護中心指，病人於4月28日起因急性神經系統疾病到將軍澳醫院急症室求診，同日被轉送廣華醫院神經外科病房留醫。他其後於5月9日出現出血性腹瀉，其症狀經治療後已於5月12日起舒緩。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

中心初步調查顯示，病人在潛伏期的初段曾經在社區進食，包括曾光顧食肆及在家中進食外購食物，但因病人現時的身體狀況，未能掌握他曾光顧的食肆資料。中心已透過其同住家人詳細了解病人在家中曾進食的食物及烹煮過程，未有發現任何高風險因素。

廣華醫院醫護人員和病人、環境及營養製品樣本全部對病毒呈陰性

中心人員已到廣華醫院視察和調查感染源頭，亦在涉事病房抽取環境樣本及病人在住院期間飲用的營養製品，結果顯示全部醫護人員和病人的糞便樣本，及病房的環境及營養製品樣本全部對產志賀毒素大腸桿菌呈陰性反應。中心認為病人較大機會在社區受到感染，然而源頭未能確定。

衞生署衞生防護中心於今年首五個月，共錄得兩宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。（資料圖片）

病人現時因急性神經系統疾病而需繼續留院，目前情況穩定。其家居密切接觸者沒有出現病徵。曾與該病人在同一病房留醫的其他病人和在該病房工作的醫護人員均沒有出現相關病徵。

感染多與進食或飲用受污染食品或水有關

中心於今年首五個月，共錄得兩宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，並沒有發現上升趨勢或不尋常的群組個案。中心並指，一般而言，產志賀毒素大腸桿菌感染多與進食或飲用受污染的食品或水有關，例如生或未經充分煮熟的肉類、受污染的蔬果或未經消毒的奶製品。同時，該細菌亦可藉由糞口途徑在人與人之間傳播。