PERRIN VERMOT牌芝士疑受產志賀毒素大腸桿菌感染　港零售店曾賣

食物環境衞生署食物安全中心呼籲市民勿食用一批PERRIN VERMOT牌法國進口生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。該芝士曾在本港Feather & Bone出售，中心並呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染的莫爾比耶芝士，受污染芝士品牌為Perrin-Vermot。（英屬維京群島政府網站）

產品名稱：Morbier Jean Perrin 1/4 x 2

品牌：PERRIN VERMOT

來源地：法國

包裝：1.8公斤

此日期前最佳：2025年3月15日

批次編號：366

進口商：Chef's Garden Limited

零售商: Feather & Bone



該款PERRIN VERMOT牌的法國進口芝士，產品名字為Morbier Jean Perrin 1/4 x 2，最佳食用日期為今年3月15日前。其進口商和零售商分別是Chef's Garden Limited和Feather & Bone。

該芝士曾在本港Feather & Bone出售。（網頁圖片)

食安中心早前接獲歐盟食品和飼料快速預警系統的通報，指該產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，正在法國及其他國家進行回收。中心隨後向進口商跟進，經初步調查，發現Chef's Garden Limited曾進口8塊共重約13.7公斤的產品，並分配到Feather & Bone出售。

中心指，該進口商已將受影響批次中尚未出售的產品停售及銷毀，並按中心指示展開回收。中心發言人指，產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體，感染此菌可引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。