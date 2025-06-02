港鐵感謝日｜7.13半價乘車　坐東鐵綫去羅湖及落馬洲站都適用

港鐵今日（2日）公布，定於7月13日舉行半價乘車「感謝日」。乘客當天使用電子支付乘搭港鐵重鐵網絡、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，只需付一半車費，包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程。公司將於6月20日前透過MTR Mobile手機應用程式，向曾於5月18日至6月15日期間以八達通於將軍澳綫沿綫車站出入閘的乘客，送贈免費本地車程。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，有港鐵工程人員到北角站月台檢查。（梁鵬威攝）

將軍澳綫故障5小時罰款1920萬

港鐵將軍澳綫5月22日因電力及信號系統故障，全線服務一度暫停，擾攘超過5小時才全面恢復行車。港鐵因事件需要罰款1,920萬元，撥入「服務表現回贈」帳戶，連同早前累積罰款，已達2,500萬元，故需安排一天半價「感謝日」。

港鐵今日（2日）公布，定於7月13日舉行半價乘車「感謝日」，乘客憑八達通或車票二維碼乘搭大部份車程都只需付半價車費。（港鐵提供圖片)

須使用八達通或車票二維碼乘搭 以信用卡支付無優惠

港鐵宣布，「感謝日」將於7月13日推出，當天乘客使用八達通或車票二維碼乘搭均可以半價乘車，包括：

1.重鐵網絡，包括來往東鐵綫羅湖及落馬洲站的過境車程；

2.輕鐵；

3.行走新界西北路綫港鐵巴士。



（註：車票二維碼只支援重鐵網絡閘機）

港鐵表示，半價乘車可與轉乘優惠、特惠站以及全月通連接車程七五折優惠同時使用。半價乘車不包括東鐵綫頭等車廂、機場快綫、港鐵接駁巴士及以感應式信用卡或扣賬卡付費的車程。

搭將軍澳綫得免費車票須登記為MTR Mobile會員

另外，港鐵將於6月20日前透過MTR Mobile向將軍澳綫乘客額外送贈免費本地車程。乘客只需於6月15日前下載MTR Mobile及登記成爲會員，並曾於5月18日至6月15期間用以結帳戶的八達通，於將軍澳綫沿綫車站出入閘，便可獲取相關的「免費港鐵本地車程」。

港鐵表示會安排額外職員在港鐵站協助乘客，同時密切監察列車運作及車站情況，因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。