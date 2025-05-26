將軍澳綫停駛｜港鐵被罰1920萬　連串事故補償一天「半價乘車日」

港鐵近四個月發生多宗事故，上星期將軍澳綫因電力供應受阻停駛逾5小時，早前東鐵綫兩次工程車事故，亦令東鐵服務受阻。立法會鐵路事宜小組委員會今日（26日）討論連串事故，運輸及物流局局長陳美寶表明港鐵需為將軍澳綫事故罰款1920萬元回饋乘客；連同早前工程車事故，需安排一日「半價乘車日」。



港鐵指會按機制設立感謝日回饋乘客，亦會透過應用程式MTR Mobile向乘客提供積分，作為額外回贈。



運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

將軍澳綫停駛 港鐵被罰1920萬元回饋乘客

會上，陳美寶表示政府極度關注港鐵數度發生事故，希望港鐵要走在問題出現前，而不是事後補救和應變；要加強應用科技，強化預測和維修能力，詳細審視鐵路維修保養安排及培訓維修人員。她又指，港鐵要主動審核鐵路網絡的資產管理系統及安全管理系統，及早識別潛在隱憂。

港鐵將軍澳綫5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

她要求港鐵加強緊急應變安排，尤其是事故通報和資訊發放及應急處理工作；又要求運輸署仔細檢視，如何加強協調各個公共交通營辦商，在緊急情況下的應變工作。

她指，港鐵就上周將軍澳綫事故，需要撥出1920萬元回饋乘客；連同早前工程車事故，以及服務表現回贈賬戶裡的累積款項，需安排一日「半價乘車日」。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲（資料圖片）

港鐵：會設感謝日、應用程式積分回贈乘客

港鐵表示會認真檢討、提升處理事故的應變能力，包括預告服務修復時間，並引進科技提升營運能力。

港鐵將軍澳綫5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，有港鐵工程人員到北角站月台檢查。（梁鵬威攝）

港鐵營運及本地鐵路總管李婉玲解釋將軍澳綫停駛事故時指，港鐵迅速派工程人員去處理，確認是架空電纜短路導致事故後，臨時修復，並於當晚10點33分恢復服務，同時安排接駁巴士接載受影響乘客、提供最新車務資訊。

她稱，港鐵會按機制設立感謝日回贈乘客，亦會透過應用程式MTR Mobile向乘客提供積分，作為額外回贈。

4月27日，東鐵綫，工程車升降台懷疑因為無法降落，直接行車會損毀電纜，工程人員登上升降台設法解困。（蔡正邦攝）

4月27日，該工程車在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上，由於機件故障，需要先處理再移離現場。（蔡正邦攝）

兩宗東鐵綫工程車事故 揭港鐵指引應變有問題

就2月5日的東鐵綫工程車事故，機電署調查發現，港鐵在工程車操作及設備設計、風險管理、復修程序指引、緊急應變存在問題，已要求改善。

至於4月27日的東鐵綫工程車事故，機電署要求港鐵全面檢視整體工程車車隊的管理，包括設計、維修保養、操作程序、緊急復修流程等，並針對性改善。港鐵稱已邀請獨立顧問審視工程車車隊的工作。