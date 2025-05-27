將軍澳綫停駛︱鐵路工會指人手不足　應檢討編制：要有人去做先得

港鐵近4個月發生多宗事故，上周四（22日）將軍澳綫因電力供應受阻停駛逾5小時，早前東鐵綫兩次工程車事故，亦令東鐵服務受阻。香港鐵路工會聯合會發言人林偉強今早（27日）在港台節目《千禧年代》中指，將軍澳綫故障當日每站人手只有5至6人，無法迅速處理大量乘客。每次遇大型事故，港鐵都需時由其他站調派人手支援涉事車站，人手編制方面需檢討。林偉強續說，同事多做檢查沒有問題，問題是「要有人去做先得㗎」。



港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛。在油塘站過海往北角月台，一度有不少人等待港鐵安排，最終列車服務未有恢復。（羅國輝攝）

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，適值放工時時間，有乘客在北角站月台等候，可惜列車服務未有恢復，無法過海回家。（梁鵬威攝）

林偉強表示，在將軍澳綫故障當日，前線職員已按照程序疏散乘客，但涉事車站人手不足，每站只有5至6人，「霎時間點處理上千個乘客」。他續說港鐵公司在人手編制上亦有不足，因每有大型事故發生時，在涉事車站的同事都要等公司從其他車站或總部調派額外人手支援。他認為要同事「睇多啲嘢，做多啲檢查，冇問題㗎，但都要有人去做先得㗎」。

林偉強亦說，現時天線及路軌組的維修人員不會24小時候命，如有特別事故發生，會有特別應變部隊。部隊最初是由不同組的專業維修人員組成，但隨着成員「升嘅升、調嘅調、退休嘅退休」，現時特別應變部隊主要由訊號系統的人員負責。林偉強指「佢哋只係受過幾個鐘頭嘅訓練」，如有較複雜事故，他們未必能處理，只會拍照轉交控制中心，再傳予相關同事。他強調，很多時同事不是不想做，而是「唔識做，唔知點樣落手去做」。他認為港鐵公司需檢討現時做法是否仍合乎時代需要。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強（中）。（資料圖片/何瑞芬攝）

新界東南立法會議員李世榮在同一節目中表示，今次事件是平日繁忙時間發生，港鐵的特別乘車日應該「蘋果對蘋果」，在平日，甚至是在事故發生的同時段推出，「要畀將軍澳區居民一個交代」。他又認為當晚情況混亂，港鐵工作人員配備不足，對講機、顯示屏等配備亦欠奉，「130人除開5個站」，人手並不足夠。他希望港鐵經過是次事件後，可汲取經驗及教訓。

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰亦說，港鐵在2021年應該完成更換訊號系統，現時卻要2029年才可完成，仍使用舊系統的鐵路綫包括荃灣綫、觀塘綫、港島及將軍澳綫，而這些綫曾有6次發生意外後，改用人手操作列車慢行，不明白今次事故發生後港鐵為何不選擇人手操作。至於港鐵指要考慮風險，田北辰認為當中涉及管理層的判斷力，經驗及處理能力不足。

港鐵將軍澳線5月22日下午5時許起因電力供應故障停駛，有港鐵工程人員到北角站月台檢查。（梁鵬威攝）