結業潮｜麻酸樂米線開業22年先後13店　明日全線結業跑輸同期譚仔

【結業潮／麻酸樂／米線／峇峇娘惹】連鎖米線餐廳「麻酸樂」最後一間位於天水圍的門店，因租約期滿，明日（6月1日）將會最後一日營業，意味開業22年的品牌全線結業。集團呼籲顧客可前往天水圍T Town的峇峇娘惹，繼續享用美食。



翻查資料，麻酸樂飲食集團的母公司倩碧控股，由2003年開始先後開設13間麻酸樂分店，惟高峰期後規模不斷收縮，至2020年全港只剩餘3間店，遠遠跑輸同期創辦的譚仔米線。而倩碧控股另一個品牌峇峇娘惹，目前也只餘下一間店。



麻酸樂近日在社交媒體公布，天水圍門店由於租約期滿，餐廳明日（6月1日）將結業。（麻酸樂飲食集團FB圖片）

開業22年的麻酸樂即將全線結業。（麻酸樂飲食集團FB圖片）

麻酸樂近日在社交媒體公布，由於租約期滿，最後一間位於天水圍的門店將於明日（6月1日）結業，營業時間至下午4時，並感謝顧客一直以來的支持與厚愛。如顧客希望繼續品嚐其集團的美食，可前往天水圍T Town的峇峇娘惹。

麻酸樂2003年起先後開設13間分店 2020年只餘下3間店

翻查資料，麻酸樂的母公司為本地餐飲集團倩碧控股，早年依靠麻酸樂發迹，由2003年開始，先後開設13間分店，遍佈荃灣及屯門等地，惟高峰期過後，麻酸樂的規模不斷收縮，直至疫情期間的2020年，全港只剩餘3間店，遠遠跑輸同期創辦的譚仔米線。

麻酸樂分店高峰期遍佈荃灣及屯門等地。（麻酸樂飲食集團FB圖片）

麻酸樂兄弟品牌峇峇娘惹全港只餘下一間店

當年麻酸樂的賣點為「招牌十式米線」，即一碗米線有齊10款配菜，包括手打肉丸、墨魚丸、爽滑牛丸、韓風泡菜餅、冰豆腐及腐竹等，即可理解為10餸米線。

另外根據倩碧控股官網資料，馬來西亞菜品牌峇峇娘惹，分別在馬鞍山新港城中心及淘大商場開有分店。惟餐廳指南OpenRice顯示全數結業，即目前全港只餘下一間峇峇娘惹。