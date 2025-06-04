G-DRAGON澳門站VIP門票未顯示排隊序號　Cityline致歉安排換票

權志龍G-DRAGON 2025世界巡迴演唱會「Übermensch」澳門站將於6月6至8日舉行，地點在澳門銀河綜藝館。有購票歌迷接獲售票網Cityline通知，稱所購得1,999港元VIP企位門票，因格式設定有異，令部份門票未能顯示排隊序號，須更換新的門票。這是Cityline近期至少第2宗同類事件，此前英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會時，亦有歌迷接獲Cityline通知，指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會前換領新門票。



Cityline通知已購得G-DRAGON澳門站門票的樂迷，稱由於門票格式設定有異，導致少量門票上所列的排隊序號未能顯示數值。

稱因門票格式設定有異 涉1,999港元VIP企位

Cityline通知購票客戶稱，由於部份1,999港元VIP企位門票的格式設定有異，導致少量門票上所列的排隊序號未能顯示數值。Cityline為此致歉，為確保客戶能順利入場，將提供換票安排。

受影響者目前持有的門票將被注銷及無法用作入場，須把現有門票退回，及領取已更新排隊序號資料的門票。受影響者可於6月4日及5日到Cityline位於觀塘的香港辦事處，又或6月6至8日在澳門銀河綜藝館票務櫃檯辦理，但在澳門的換票只限於演出同日。Cityline表示，購票者如有任何疑問，可透過電郵查詢。

票價分為VVIP/$2,399 (企位)、VIP/$1,999 (企位)、A/$1,799 (企位/坐位)、B/$1,499 (坐位)、C/$1,299 (坐位)、D/$1,099 (坐位)、E/$899 (坐位)。

VIP門票內容

👇G-DRAGON澳門演唱會2025 座位表👇

Coldplay演唱會「門票資料出現偏差」亦曾換票

此前英國樂隊Coldplay於4月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》時，亦曾有已取得門票的樂迷接獲Cityline通知，指「門票上的資料出現偏差」，須於演唱會舉行前兩周，到本港7個指定地點換領新門票。

Cityline當時表示，Coldplay演唱會有關delivered by DHL的$1,399企位門票上資料出現偏差，Cityline已就事件致歉，並安排門票持有人更換新版門票。

有內地樂迷認為專程前往香港換票極為不便，需額外承擔交通成本，要求Cityline郵寄新門票，或允許受影響者毋須換新門票，否則須作出合理賠償。消委會表示，接獲多宗相關投訴。