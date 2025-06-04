小一統一派位結果今揭盅 小學校長籲叩門不必太多 重要資訊一覽
撰文：石國威
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【小一放榜/統一派位/小一叩門】2025年度小一統一派位結果今日（4日）揭盅，之前曾為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將可透過「小一入學電子平台」或在「選擇學校表格」內已填寫的手提電話號碼，查閱或接收派位結果。
本年度共有19,489名兒童參加小一統一派位，有約79.7%獲派首三個志願學校，按年下跌4個百分點；連同自行分配學位獲派首三個志願的學童計算，整體滿意率為90.0%，較去年跌2.2%。
對於選擇叩門的家長，津貼小學議會主席張作芳今日在商業電台節目中建議不宜叩得太多，學校數量控制在1至2間：「始終佢哋5、6歲好細個。」她又指家長應提前為子女做好心理準備，減輕他們面對陌生環境的恐懼。
教育局早前提醒家長，當局今日及明日（4日及5日）通知家長2025年度小一統一派位結果。家長可透過三個方法得結派位結果：
1. 若已經「智方便」或「智方便+」程式，啟動「小一入學電子平台」帳戶，可於6月4日上午10時起，透過電子平台查閱結果。
2. 如在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意經此接收派位結果，則會接獲派位結果的電話短訊。
3.於6月4及5日接獲香港郵政派遞，印有統一派位結果的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，郵政職員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午起，到指定郵政局領取。
須於6月10日或11日到獲派學校註冊
教育局提醒，家長須於6月10日或11日的學校辦公時間內，到獲派學校辦理註冊手續。當局提醒家長，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。
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