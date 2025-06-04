蔡天鳳前家姑案　蔡失蹤前帶人到加多利山睇樓　亦成最後露面地點

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香涉阻警查其子鄺港智案，今（4日）在區域法院續審。有份調查蔡失蹤的女警長作供時透露，警方想到李瑞香與孫兒所住的加多利山單位調查，因那是蔡天鳳失蹤當天最後露面的地方。單位內的閉路電視亦拍到，當日蔡的前夫鄺港智離開單位約10分鐘後，蔡和另外兩人便進入單位，並逗留約1小時，控方理解他們是「睇樓」。



往見李前已知鄺港智被通緝

女警長張美蘭供稱，她在案發時駐守西九龍失蹤人口調查組。警方接報蔡天鳳失蹤後，即展開調查，並希望聯絡其前夫鄺港智。張的同僚早前已聯絡蔡的前家姑李瑞香，並相約於2023年2月23日到李加多利山住所的會所見面。同日早上，張亦得知鄺港智正被通緝。

女被告李瑞香只在加多利山屋苑的會所與警員會面。(朱棨新攝)

庭上透露蔡天鳳失蹤前最後露的地方，正是她買給子女居於加多利山的單位。(資料圖片)

覺李認為蔡失蹤無甚問題

張和其他隊員在會所和李會面時，張表明會問及私人問題，但現場是公眾地方或會不方便，故提議到李的住所或警署會面。李表示不喜歡警員到其單位，也不喜歡到警署。張形容李：「好唔想見到我吔，唔想有會面。」李亦指失蹤的蔡：「可能第二日番嚟，唔洗咁急。」覺得蔡的失蹤：「唔係乜嘢問題，覺得好快番嚟。」

丈夫及司機均指蔡失蹤前曾到加多利山

張稱當時認為失蹤事件不尋常，又指蔡的現任丈夫和司機均提及，蔡曾於2月21日到過加多利山。司機更表示接載過蔡，然後在加多利山的大堂出發。根據調查，蔡曾在21日在加多利山逗留約1小時。大堂的閉路電視片段亦顯示蔡的上下車時間，和蔡司機說法吻合。

控方指CCTV顯示蔡天鳳當日是帶兩人到單位睇樓。（互聯網）

蔡天鳯在其前夫鄺港智(圖)離家約10分鐘後帶人上樓。(資料圖片)

蔡帶人睇樓時李及鄺港智均不在

法官問，若蔡於21日到過單位，單位內的閉路電視是否拍到片段。控方確認，閉路電視片段拍到蔡在單位內逼留約1小時。控方補充，她和另外兩人於中午12時55分進入單位，於2時14分離開。控方理解他們是在「睇樓」。此外，李瑞香和蔡的子女於同日早上7時15分離開單位，鄺港智則於12時45分離開。因此蔡在單位時，李瑞香和鄺港智均不在場。

蔡前一晚有告知李會接幼女放學

張續講及和李的會面時，李稱她和蔡的兩名子女和兩名傭工在加多利山單位內居住，她負責接送蔡的子女上學，至於放學，蔡會在前一晚致電告知她當日會否由蔡接放學。李指蔡於20日晚曾表示會接幼女放學。此外，蔡日常亦會在單位內陪子女玩耍或做功課，周未或假日會帶子女到其九龍塘又一村住所。

蔡現任丈夫透露曾在單位見過鄺港智

當張問及鄺港智的聯絡方法及住所等資料時，李均回應：「唔知、唔想講。」此外，蔡的現任丈夫曾告知警方，他曾於2月22日在加多利山的單位見過鄺港智。但張稱不記得有否就此事向李查問。

李堅決不答有關鄺港智的問題

張指，李就一些問題合作，但問及鄺港智時，則不合作，且非常堅決並拒絕回答。而鄺港智的兄長鄺港傑其後亦到達會所，張便轉為問鄺港傑，李則在期間離開。

女警張美蘭稱她知被告李瑞香的丈夫鄺球曾是警長。(資料圖片)

張知李的丈夫鄺球也曾任警長

張又指，得知李的丈夫鄺球曾任警長，當時已退休。法官問，李的丈夫曾任警員，李卻不喜歡警員。張稱她對此也感到奇怪，但指其丈夫涉及一些案件，法官此時打斷，著她不需講及是什麼案件。

加多利山單位是蔡最後露面的地方

辯方盤問時指，蔡並非居於加多利山的單位，為何當時張想到單位調查，張解釋，除了蔡常到該單位，該單位亦是蔡失蹤當天最後露面的地方。辯方指和李會面前，張等人未有進行查核，當時並不知道鄺港智被通緝，張否認。

女被告李瑞香，65歲，退休，否認一項妨礙司法公正罪。

案件編號：DCCC 140/2024