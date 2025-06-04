MegaBox嘉禾戲院6月8日最後營業　嘉禾院線兩年六間戲院 「謝幕」

嘉禾院線今日（4日）公布，隨著租約期滿，嘉禾MegaBox將於下周一（9日）起正式結束營業，由衷感謝各位多年的陪伴與支持，期待在其他嘉禾戲院繼續與影迷見面。



嘉禾院線今日（4日）公布，隨著租約期滿，嘉禾MegaBox將於下周一（9日）起正式結束營業。

嘉禾院線表示，將於下周日（8日）最後營業日尾場舉辦經典盲盒場，亦會於當晚尾場IMAX提供40元票價優惠回饋影迷。凡購買當晚經典盲盒場及尾場IMAX電影的影迷，將獲得嘉禾MegaBox紀念卡一張。

嘉禾MegaBox將推出一系列優惠：

．優惠一：6日8日指定套餐40元

．優惠二：6日8日指定商品40元起

．優惠三：於6月9日至6月30日期間，凡持任何日子之嘉禾MegaBox戲票到任何嘉禾戲院小食部，消費滿65元即減10元



嘉禾院線今日（4日）公布，隨著租約期滿，嘉禾MegaBox將於下周一（9日）起正式結束營業。（嘉禾院線網頁）

連同MegaBox嘉禾戲院即將結業，由2023年11月起，嘉禾院線有六間戲院告別，分別是嘉禾粉嶺、嘉禾啟德、嘉禾黃埔、嘉禾 V WALK及海運戲院，而6月9日起，嘉禾戲院只餘四間戲院。

今年1月初，嘉禾院線4間戲院包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場，一度只售即日門票，未有如正常會顯示未來數日場次，惹來停運驚魂，及至晚上始恢復未來的售票服務。