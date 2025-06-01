海運戲院結業｜重映《唐山大兄》謝幕　全院滿座　戲迷打卡留回憶

現時由嘉禾營運、有56年歷史的海運戲院，今（1日）最後營業，院方安排三場「經典盲盒場」，尾場晚上9時40分開場，盲盒場也開故，重映李小龍經典電影《唐山大兄》，1971年該電影就在海運戲院舉行首映禮，主角李小龍出席。



有戲迷提早到場打卡，與這個時代回憶作最後道別，院方散場後會隨即拆除招牌。



尖沙咀嘉禾海運戲院6月1日最後營業，最後一場採用「經典盲盒場」形式，至開始觀眾才知悉重映李小龍經典電影《唐山大兄》，全院滿座。（林達航攝）

尖沙咀嘉禾海運戲院6月1日最後營業，最後一場也採用「經典盲盒場」形式，至開始觀眾才知悉重映李小龍經典電影《唐山大兄》，全院滿座。（林達航攝）

尖沙咀嘉禾海運戲院6月1日最後營業，最後一場也採用「經典盲盒場」形式，至開始觀眾才知悉重映李小龍經典電影《唐山大兄》，全院滿座。（林達航攝）

尖沙咀嘉禾海運戲院6月1日最後營業，最後一場也採用「經典盲盒場」形式，至開始觀眾才知悉重映李小龍經典電影《唐山大兄》，全院滿座。（林達航攝）

海運戲院有巨幕 曾是首映禮首選及午夜場熱點

海運戲院是全港少有的超巨幕戲院，過往是電影公司舉行首映禮的首選，亦是午夜場的熱點。在56年間，海運全院座位由超過1,700個，經歷兩次大減至現時的約460個，可謂是見證本港電影業的興衰。

結業在即，戲院全日人頭湧湧，不少人到場緬懷留下過的歳月。全日六場電影幾乎爆滿，最後三場的「經典盲盒場」早已被搶購一空，成為最後三場的「全院滿座」。尾場晚上9時40分開場，有戲迷提早到場打卡，留下最後回憶，院方最後揭曉播放李小龍經典電影《唐山大兄》。

尖沙咀海運戲院今日（1日）結業，不少戲迷特意到場打卡紀念。（鄭子峰攝）

尖沙咀海運戲院今日（1日）結業，不少戲迷特意到場打卡紀念。（鄭子峰攝）

尖沙咀海運戲院今日（1日）結業，不少戲迷特意到場打卡紀念。（鄭子峰攝）

海運戲院今日最後營業，經典盲盒場的戲票早已被搶購一空。（嘉禾戲院APP截圖）

晚上大約8時50分，戲院工作人員將現時上畫的《職業特工隊》海報，換成李小龍經典電影《猛龍過江》的戲照，吸引不少人舉機拍攝。《猛龍過江》為今晚尾二場。

晚上大約8時50分，海運戲院工作換上李小龍經典電影《猛龍過江》的戲照，吸引不少人舉機拍攝。（林遠航攝）

晚上大約8時50分，海運戲院工作換上李小龍經典電影《猛龍過江》的戲照，吸引不少人舉機拍攝。（林遠航攝）

晚上大約8時50分，海運戲院工作換上李小龍經典電影《猛龍過江》的戲照，吸引不少人舉機拍攝。（林遠航攝）

前員工憶往昔：常有首映場 最深刻見到偶像劉德華

在戲院業工作了30多年的王小姐，1994年起曾在海運戲院工作十多年，今日特意重回故地，與昔日同事敍舊。王小姐最不捨的是當年在海運戲院工作的同事，因為他們都待她很好，而部份人已不在人世。

她又提到以往海運戲院有許多午夜場及首映場，因此見過不少明星，最深刻是偶像劉德華，雖然不記得當時是哪套電影，亦因為要工作而只可以「望幾眼」，但她仍指感到非常開心。

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資深戲迷難忘看經典爛片《房間》：海運會派毛巾給觀眾擲

在海運戲院看電影已十多年的張先生，昨日及今日都有入場，又買了兩件電影的產品，「海運結業喇，要幫襯吓，做最後消費，做啲紀念。」

他在海運戲院最深刻的回憶是觀看電影《房間》（The Room），笑言該片是「經典的爛片」，「爛到成為經典」，更吸引了不少人成為粉絲；而海運過往多次重映，影迷入場都會大叫對白，甚至在特定場面時擲毛巾，他憶起海運甚至會派毛巾，令他覺得海運與其他戲院特別不同，相當難忘。

他認為現在有許多IMAX影院，但海運戲院的超巨幕加上獨特的格局，相當特別，「比較似以前舊式戲院」，座位亦比現時的戲院多，十分難得，因此對海運結業感到十分可惜。

海運戲院今日最後營業，不少市民前來最後懷緬，多人在購票處排隊，當中不乏年長人士。（鄭子峰攝）

江玉歡：政府要「做啲嘢」 不能讓戲院一間一間結業

立法會議員江玉歡亦有入場，她10多歲、1980年代便首次在海運看電影，形容海運戲院「睇住我成長」，又憶起當時海運仍有1,700個座位，座位仍有分級，「好後期先唔分等級，嗰陣時睇戲好大陣象㗎，唔係好似而家咁。」她又憶起，海運當年有許多西洋電影，與銅鑼灣碧麗宮齊名。

對於海運戲院結業，她感到十分不捨及可惜，「香港好似容唔下啲戲院！」她認為雖然戲院減少是全球的趨勢，但看電影仍是香港人重要的娛樂，因此政府要「做啲嘢」，「唔可以畀啲戲院一間一間咁執。」